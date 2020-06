Le colonel à la retraite de l’Aviation algérienne et membre du Ministère des liaisons générales (Malg), sans doute l’un des derniers, Hocine Senoussi, est décédé hiet à l’hôpital Aïn Naadja d’Alger des suites d’une longue maladie. Hocine Senoussi a également été un colonel de la culture pour avoir été l’initiateur de la fête de la jeunesse et pour avoir mis en orbite durant les années 1980 les grandes voix du rai, considéré avant lui comme un art musical mineur et devant être confiné – c’est le terme – aux seuls bouges et autres bastringues du genre. Cet ancien militaire a été de ceux qui avaient, avant Raouaraoua ou avec lui peu de temps qu’il ne soit relégué au second plan, mis en place ce qui allait être en 2003 l’année Algérie en France.

Il a été parmi la poignée de pilotes de l’Armée de libération nationale (ALN), formée sur le tas pendant la Guerre de libération nationale. Le défunt Moudjahid Hocine Senoussi s’est vu, par son professionnalisme avéré, confier des missions de combat en Tunisie durant la guerre de libération et au Moyen-Orient durant la période postindépendance.

Il a fait partie aussi des soldats qui ont défendu les frontières ouest du pays contre l’invasion marocaine en 1963, la guerre des Sables, où il avait défendu, en compagnie de ses frères d’armes, l’intégrité du pays avec un matériel hétéroclite, vieillot et obsolète d’avions et d’hélicoptères, dons de l’armée égyptienne pour la plupart.

En retraite de l’Armée algérienne, il se verra confier bien des tâches du temps du président Chadli Benjedid, notamment la direction de l’Office de Riadh El Feth (Oref) au début des années 1980. La nomination de l’ex-colonel par le président Chadli n’avait pas, à l’époque, recueilli l’adhésion de tous, mais Hocine Senoussi, selon ses collaborateurs, s’était acquitté correctement de sa mission «civile».

En quittant l’Oref, Hocine Senoussi avait quelque peu disparu des radars, un comble pour un pilote, mais se distinguera par des interventions récurrentes qui feront tilt à chaque occasion. Parmi ses interventions, le pamphlet contre «l’Etat hybride», le FLN «malmené» et surtout Djamel Ould-Abbès à la veille des législatives de 2017 qu’il fustigera remettant en cause son passé de moudjahid et de médecin.

La dernière intervention, sans doute, de Hocine Senoussi a été une lettre ouverte à Gaïd Salah, le 14 mars 2019, ou il faisait l’apologie de «La grande révolution populaire qui se déroule aujourd’hui devant nous, qui a suscité le respect et l’admiration du monde entier, tout en rejetant un système qui a atteint ses limites et les hommes qui l’incarnent», le Hirak bien sûr. Il demandera ainsi à Gaïd Salah de passer le flambeau dans «dans la paix, la sérénité et la fraternité à ces jeunes Algériens qui sont nos enfants et qui nous ont permis de relever davantage la tête».

Aujourd’hui, et suite au décès du colonel Hocine Senoussi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté, en cette douloureuse occasion, ses sincères condoléances et son profond regret à la famille du défunt, priant Dieu de lui accorder Sa miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis. Le défunt Hocine Senoussi sera inhumé ce jour au cimetière d’El Alia, à Alger, après la prière du Dohr.<