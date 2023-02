C’est un joueur de défi qui pousse l’exigence à son extrême. Depuis qu’il a quitté le championnat algérien en 2013 en partant vers le Sporting CP (Portugal), Islam Slimani n’a plus quitté l’Europe. A 34 ans, il est toujours en activité de l’autre côté de la rive où il a déjà laissé sa marque. Dimanche, en marquant un but avec le RC Anderlecht, son nouveau club, il scorait dans le 5e championnat européen en carrière. Un exploit qui confirme, un peu plus, que SuperSlim est un joueur historique et déjà unique.

Par Mohamed Touileb

Certes, ses meilleures années sont derrière lui puisqu’il est, à 34 ans, plus proche de la fin de carrière qu’autre chose. Mais ce n’est pas pour autant que Slimani baisse la jauge pour ce qui est des accomplissements et de la persévérance.

Deux bouts de matchs en Belgique lui ont suffi pour ajouter une nouvelle ligne à son CV déjà riche. L’avant-centre s’est illustré face au K. Saint-Trond VV quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Une réalisation de la tête, son point fort, pour montrer qu’il n’est pas en train de fléchir malgré un passage compliqué du côté du Stade Brestois 29 qu’il a décidé de quitter lors du mercato d’hiver.



Parfaite connaissance du chemin des filets

En trouvant le chemin des filets, Slimani a prouvé, pour ceux qui l’auraient oublié, qu’il était un buteur de métier. D’ailleurs, Partout (ou presque) où il est passé, il a pu faire mouche. Il est le seul joueur local à avoir pu durer aussi longtemps au plus haut niveau en Europe. « J’étais à disposition du coach pour commencer le match, mais c’est à l’entraîneur de faire ses choix. Je pense qu’on peut faire de grandes choses en cette fin de saison », a-t-il déclaré après cette rencontre où il aura fait une entrée remarquable et décisive.

Le buteur historique de l’équipe nationale (41 pions) a, depuis le début de son périple européen, évolué dans 5 championnats différents à commencer par le portugais avant de poser dernièrement ses valises dans celui belge. Après le Portugal, l’Angleterre, la Turquie, la France et maintenant la Belgique.

Sa réalisation en Jupiler Pro League belge prouve que, peu importe où il se trouve, il ne perd pas la boussole qui indique le chemin vers les filets. D’ailleurs, il n’y a qu’avec Newcastle United qu’il n’avait célébré aucun but. Mais c’était lors d’un passage compliqué de 6 mois minés par les blessures. Même avec Fenerbahce SK, où il était placardisé, il a eu le temps de scorer à deux reprises.

Bientôt buteur « centenaire » en Europe

Ses passages les plus remarquables sont certainement son premier chez le Sporting CP entre 2013 et 2016 avec 57 réalisations en 111 apparitions. D’ailleurs, ça lui avait valu un transfert historique vers Leicester City contre 35 millions d’euros. Il est, à ce jour, le footballeur local le plus cher de l’histoire. Aussi, on ne pourra pas oublier son escale royale en Principauté chez l’AS Monaco en 2019-2020 avec 9 pions et 8 passes décisives en 19 matchs dans une saison sabrée par la pandémie du Coronavirus.

Son bilan à l’ASM lui avait valu la signature à l’Olympique Lyonnais car les Monégasques ne l’avaient pas retenu en raison de son âge. Depuis, Slimani essaie de gérer sa carrière et rester en Europe malgré tout après des transits contrastés à l’OL, le retour mal-terminé chez les Lisboètes et le transfert à oublier chez le Stade Brestois 29. En dépit de cela, il a gardé l’envie de rester sur le Vieux Continent. Et cela lui aura permis d’accomplir ce nouvel exploit qui porte son total à 99 buts marqués en Europe. En dépassant la barre des 100 réalisations, il donnera certainement plus de reliefs à une carrière exemplaire et qui sera difficile à rééditer ou imiter. n