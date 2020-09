L’équipe nationale reprendra, si tout se passe bien, du service au mois d’octobre. Pour cette date FIFA s’étalant du 5 au 13 dudit mois, le sélectionneur Djamel Belmadi a choisi l’Autriche pour organiser

le regroupement qui sera ponctué par une rencontre amicale. L’adversaire en question serait le Ghana.

La Fédération algérienne de football (FAF) aurait tout conclu avec son homologue ghanéenne pour jouer un «friendly match» dans un peu plus d’un mois en terres autrichiennes. Il ne resterait que l’accord des Autorités locales afin de tout finaliser. Ce stage sera très important pour les Fennecs qui ne se sont plus retrouvés depuis novembre 2019 quand ils ont joué les deux rencontres officielles face à la Zambie (victoire 5-0) et le Botswana (succès 0-1). Deux tests comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 que les Verts ont réussis avec brio. Ainsi, ils ont pu prendre les commandes de la poule «H» avec la moisson complète (6 unités). Les camarades de Riyad Mahrez devancent le Zimbabwe, relégué à deux longueurs, suivi par le Botswana (1 point) et la Zambie avec un compteur vide.



Test important et adéquat!

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) a élaboré un nouvel agenda en prenant l’intervalle 05 – 13 octobre pour marquer le retour sur les terrains des sélections qu’elle confédère. Etant donné l’incertitude d’avoir des liaisons aériennes entre l’Algérie et l’Europe en cette période du Coronavirus, le coach de l’Algérie a dessiné ses propres plans pour s’assurer de retrouver ses poulains dans des conditions idéales. Et ce, avant de reprendre les qualifications pour la prochaine messe continentale au mois de novembre avec la double confrontation face au Zimbabwe. On soulignera que le dernier calendrier établi par la CAF ne laisse pas de répit aux différentes équipes. Il faudra enchaîner avec les qualifications pour la CAN-2021 ainsi que celles de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour l’intervalle entre novembre 2020 et mars 2021. Tout au long de cette période «officielle», les Verts affronteront des adversaires exclusivement africains. C’est pour dire l’utilité de ce test contre les «Black Stars» qui restent une valeur sûre du continent.