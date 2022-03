la réunion avec les syndicats

PAR MILINA KOUACI

La réunion qui devait se tenir, aujourd’hui, entre le ministère de l’Education nationale et les 29 syndicats du secteur a été reportée à jeudi prochain. Elle devait porter sur le projet de statut particulier des travailleurs tant attendu. Selon des sources informées, la réunion aurait été décalée pour «les obligations» du ministre Abdelhakim Belabed avec le gouvernement d’Aimene Benabderrahmane.

Le ministère de l’Education nationale devait débattre, aujourd’hui, avec son partenaire social de la mouture du nouveau projet de statut particulier des travailleurs. Nonobstant, cette rencontre a été reportée d’une semaine en raison des obligations du ministre avec le gouvernement. Les syndicats du secteur devraient ainsi attendre une semaine de plus avant de prendre connaissance du contenu de la mouture du statut particulier.

Cependant, aucun acteur social ne sait si la rencontre a été décalée pour permettre des concertations avec le gouvernement sur la révision du statut général de la Fonction publique 06/03. Les syndicats s’interrogent en effet sur «la pertinence» de lancement d’un chantier important dans le secteur de l’Education avant la révision du statut général de la Fonction publique. «Il ne sert à rien de revoir le statut particulier des travailleurs si le gouvernement envisage de réviser le statut général de la Fonction publique», selon Zoubir Rouina, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA). «Les travailleurs en ont le ras-le-bol des promesses et engagements non tenus, notamment, avec l’approche du mois de Ramadhan, conjugué à la baisse continue du pouvoir d’achat», dénonce M. Rouina. Depuis 2003, rappelle-il, les travailleurs attendent un statut particulier qui les réhabilite et qui réponde à leurs revendications. «Un statut particulier qui traduit les attentes des travailleurs est garant de la stabilité du secteur, d’une Ecole publique de qualité, de meilleures conditions socioprofessionnelles», cite entre autres le secrétaire général du CLA.

De son côté, l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef) appelle la tutelle à dévoiler la mouture du projet de loi dans les délais et déplore la «lenteur» enregistrée dans le traitement du dossier du statut particulier en rejetant tout retard quelles que soient les conditions. Son porte-parole, Abdelouahab Lamri Zegar, rappelle que les syndicats du secteur ont tenu 52 réunions avec l’ancienne ministre Noria Benghebrit, sans que le projet de loi ne voie le jour. «Les travailleurs demandent du concret», dit M. Zegar.

Dans le même contexte, le Conseil national autonome des directeurs de l’enseignement moyen (Cnadem) refuse ce qu’il qualifie «d’atermoiement» de la tutelle dans le dossier du statut particulier, d’autant qu’elle a dépassé les délais fixés pour le remettre au partenaire social. Les proviseurs d’enseignement moyen mettent en garde d’un projet de statut particulier qui «maintiendrait les dysfonctionnements et injustices» contenus dans l’ancien statut particulier. Ces craintes ont été exprimées par divers syndicats, sachant que le premier responsable du secteur a fait savoir que le ministère prendra en considération les propositions de son partenaire social dans l’élaboration du projet du statut particulier qui doit répondre à certaines normes, et en parallèle, aux préoccupations du personnel de l’Education, en termes de classement, d’intégration et de promotion des différents corps.

Pour rappel, les séances de travail bilatérales consacrées à la révision du statut particulier du personnel de l’Education ont été entamées au lendemain de l’installation de la commission technique chargée de ce dossier, le 25 octobre. Cette commission devait rencontrer durant un mois les syndicats agréés du secteur et étudier leurs propositions dans l’objectif de sortir avec une mouture de projet portant statut particulier qu’elle soumettra au partenaire social avant sa soumission à la commission ad hoc du gouvernement.

Ces rencontres intervenaient dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné, lors du Conseil des ministres présidé le 2 mai, d’ouvrir le dialogue avec les différents partenaires sociaux en vue d’améliorer la situation socioprofessionnelle des affiliés au secteur et de réviser le statut des travailleurs.

Appels à concrétiser les revendications en suspend

Par ailleurs, plusieurs syndicats autonomes reprochent aux ministères de tutelle et au gouvernement de ne pas satisfaire les revendications qu’ils soulèvent depuis des années, particulièrement, l’amélioration du pouvoir d’achat et la révision des salaires. Réunis les 16 et 17 mars dernier, le conseil national du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) rejette les «reports injustifiés» de plusieurs dossiers et appelle à revaloriser le point indiciaire à 120 DA. Tout en exprimant son attachement à ses revendications, il manifeste sa disposition à poursuivre la lutte pour préserver les acquis et améliorer le pouvoir d’achat. «Dans un contexte de détérioration du pouvoir d’achat, nous insistons sur l’importance de la solidarité syndicale et mettons en valeur les efforts consentis pour la création d’une intersyndicale des wilayas intérieures et du Sud», indique le Satef. Il appelle, par ailleurs, à solutionner les dossiers en suspens. Il cite notamment le droit au départ à la retraite anticipée sans condition d’âge et demande l’ouverture d’un débat «sérieux» pour mettre fin aux conflits entre différents corps et catégories du secteur, qui ne servent pas les conditions socioprofessionnelles des travailleurs et l’école publique. Le statu quo met en colère les travailleurs qui demandent, selon Abdelouhab Lamri Zegar, porte-parole de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef), de passer aux actions afin de faire valoir leurs revendications. L’Unpef demande, en effet, de réviser les salaires et d’augmenter le point indiciaire ainsi que la prime de rendement et de soutien pédagogique ISSRP servie actuellement de 15% à 60%. Il s’agit également de l’actualisation de la prime de zone (Sud, Hauts-Plateaux et Aurès) en la calculant sur le salaire de base actuel au lieu du salaire de base de 1989, ainsi que l’unification et la généralisation de la prime d’excellence à tous les travailleurs.

Afin de préserver le pouvoir d’achat, le syndicat a appelé à la création d’un observatoire national du pouvoir d’achat. Une revendication phare de la CSA. <