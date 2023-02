Le panier n’était pas spectaculaire, puisque c’était un fadeway. Mais il était légendaire. LeBron James a signé, dans la nuit de mardi à mercredi, l’incroyable exploit en battant les 38 387 points en carrière de Kareem Abdul-Jabbar. Ce record aura résisté pendant près de 40 ans et semblait inatteignable. Mais l’immense King James est allé le décrocher à l’âge de… 38 ans. C’est pour dire qu’il n’était même pas encore né quand la référence fut signée. Tout simplement GI.GAN.TESQUE !

Par Mohamed Touileb

Le 30 décembre 1984, LeBron James vint au monde. C’était 269 jours après que l’univers de la NBA a vu Abdul-Jabbar prendre le pouvoir comme le marqueur suprême de la balle au panier devant le non moins mythique Wilt Chamberlain.

Un régime inhumain

Aujourd’hui, à 38 ans, il a effacé la marque. Inimaginable sachant que, même Michael Jordan, n’a pas pu accomplir cela bien qu’il tournait à un régime de scoring stratosphérique. On parle de 2 400 points par saison. Selon ses standards de l’époque, MJ23 aurait pu atteindre 33 000 points en 1998 après 14 ans potentiels sur le circuit. Sauf qu’il avait décidé de raccrocher provisoirement en 1993 alors que Jabbar avait exercé pendant 20 ans en NBA.

Ils sont nombreux à penser que le joueur sensationnel des Chicago Bulls aurait pu aller chercher cette marque. Seulement, ça ne l’obsédait pas vraiment. D’ailleurs, lui-même avait lâché : « oubliez Jabbar. Je n’ai pas l’intention de jouer près de vingt ans ». Ce qui vient étayer cette version de « He could’ve do it » (il aurait pu le faire).

Pour tutoyer la marque, il faut des standards incroyables. Pour avoir une idée sur l’accomplissement de LeBron James, il faut savoir qu’un basketteur a besoin de tourner à 25 points de moyenne sur 1 500 matches pour aller chercher battre Abdul-Jabbar (1560 matches au compteur) ou signer 27 points/match en 1400 rencontres. D’où la grandeur de l’exploit réalisé par l’ancien sociétaire de Cleveland.



Malone, Jordan et feu Bryant ont échoué… pas James

Avant lui, Malone (36 928 points) et le regretté Kobe Bryant (33 643 points) ainsi que Jordan (32 292 points) n’ont pas pu déclasser Abdul-Jabbar malgré des moyennes de scoring impressionnantes et une longévité rare en carrière. N’empêche, après son exploit, L’enfant d’Akron (Ohio) ne compte pas s’arrêter là. Il semble déterminer à creuser l’écart et consolider son statut. Aujourd’hui, il compile 38.390 points qu’il compte ramener jusqu’à 40.000 points.

« Je sais que je peux jouer encore quelques années. Je le sais à la façon dont je me sens, dont mon corps réagit cette saison. Tout dépend de mon état d’esprit. Si je suis toujours motivé pour essayer de disputer des titres, je sens que je peux encore le faire », prévient le roi des « scoreurs » de la NBA. C’est pour dire que James n’a pas fini d’écrire son histoire déjà incroyable avant de le voir se retirer des parquets. Dans la nuit de mardi à mercredi, à 10 secondes de la fin du 3e carton entre Los Angeles Lakers et Oklahoma City (défaite 133 – 130), on aura vécu un moment unique que beaucoup ne pensaient pas réalisable. James a banalisé l’impossible. n