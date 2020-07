Le moudjahid et ancien ministre de la Communication Lamine Bechichi est décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Natif de Sedrata, dans la wilaya de Souk-Ahras, le 19 décembre 1927, le défunt était connu notamment à la fois comme compositeur musical, écrivain, homme politique et ministre de la Communication du temps de l’ancien président de la République Liamine Zeroual. L’indépendance nationale acquise, il a été nommé directeur général de la Radio et Télévision algérienne (RTA). Il a été par la suite, entre 1991 et 1995, directeur général de la Radio nationale.

