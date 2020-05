L’humoriste, acteur et scénariste Guy Bedos, est mort, ce jeudi 28 mai, à l’âge de 85 ans, a annoncé Nicolas Bedos, a annoncé son fils Nicolas Bedos (réalisateur et essayiste). Ce dernier a publié sur son compte instagram ce texte: «Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au paradis». A rappeler que Guy Bedos est né à Alger, et grandit à Annaba avant de rejoindre la France avec ses parents.

La publication du fils de Guy Bedos pour annoncer le décès.