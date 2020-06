Les différentes revendications catégorielles exprimées dans le secteur de la santé devraient constituer un motif pour fédérer la contestation dans une action syndicale consensuelle, a recommandé le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) qui ne semble pas agréer ce qu’il considère comme des doléances corporatistes.

Si le Snapsy est porteur d’une contestation professionnelle à l’image des autres catégories du secteur, il ne cache pas son souhait de passer à une organisation plus efficace de la protestation, celle qui recommande manifestement d’activer en rangs serrés.

Nul doute que le Snapsy n’est pas le premier syndicat du corps sanitaire à critiquer ou dresser un tableau noir du secteur, d’autres organisations syndicales, y compris récemment celle regroupant des médecins libéraux, ont chargé le ministère de tutelle sur la situation du secteur notamment la manière dont est gérée la crise sanitaire causée par le coronavirus.

Mais, jusque-là, chaque organisation syndicale soulève «étroitement» des revendications corporatistes en dénonçant constamment un système de santé jugé «handicapé» par nombre d’insuffisances, en particulier, les difficultés de fonctionnement et les offres de soins.

Le Snapsy, désireux de voir leurs revendications satisfaites et la situation du secteur améliorée, appelle les syndicats du corps sanitaire à un «consensus syndical autour d’un projet élaboré de façon consensuelle entre les syndicats du secteur» où les motifs de la contestation ne manquent pas en dépit des promesses du ministère d’y remédier.

Les syndicats du corps médical et paramédical sont invités par les psychologues à «s’unir» afin de corriger les dysfonctionnements constatés dans les établissements de santé publique, lit-on dans un communiqué rendu public.

«L’union syndicale doit émaner de sentiment de responsabilité historique qui incombe aux syndicats de revisiter les expériences d’autres organisations syndicales, pour trouver une issue aux problématiques du secteur et qui ont besoin de volonté politique et de conjugaison des efforts pour le bien du secteur».

Les psychologues, qui tiennent à l’espoir d’une mobilisation et d’un changement pouvant mettre sur les rails un secteur «désorganisé», avec de nombreux dossiers suspendus, trouvent que «la situation du secteur de la santé et celle des professionnels de santé nous imposent d’assumer nos responsabilités, de condamner la situation des hôpitaux publics, et de faire face à tous les dangers qui guettent le secteur», alerte le syndicat.

Le syndicat cite entre autres «la marginalisation», «la violence» et la «négligence» des professionnels de santé qui «accomplissent avec dévouement leur devoir et honorent leur engagement».

Pour le Snapsy, les professionnels de santé doivent se prononcer pour leur propre «dignité». «Il est temps de s’exprimer avec franchise et fermeté sur une situation qui ne sert pas les professionnels de la santé et le patient», ajoute la même source.

Le syndicat espère, enfin, que l’appel trouvera «un écho favorable» pour défendre l‘intérêt des patients et celui des professionnels du secteur qui ont démontré durant cette conjoncture sanitaire qu’ils sont une «richesse stratégique» dont «on ne peut se passer, ignorer ou ne pas prendre en charge», conclut le communiqué.<

