Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a été chargé par le Président Abdelmadjid Tebboune de le représenter à la réunion de haut niveau, sur « le financement du développement à l’ère du Covid-19 et au-delà »,a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Cette réunion s’est tenue par visio-conférence, à l’invitation de Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies en collaboration avec le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau et du Premier Ministre de la Jamaïque, Andrew Holness. « Le but de cet événement qui a réuni plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, est de trouver des solutions mondiales concrètes pour faire face à l’impact du Covid-19« , a précisé la même source. Le Premier ministre a lu une déclaration au nom du Président de la République dans laquelle il a souligné « le caractère inédit de la pandémie et les multiples dommages qu’elle a entrainé en particulier en Afrique et appelé à une rapide riposte pour l’endiguer« . Il a indiqué que l’atteinte des objectifs du développement durable 2030 que la communauté internationale s’est assignée mérite un soutien financier international conséquent et salué les annonces du Groupe du G20 en ce qui concerne le moratoire de la dette, ajoute le communiqué. Il a mis en exergue la nécessité du respect des pays développés de leurs engagements en matière d’aide publique au développement garantissant un flux financier régulier et constant en faveur des pays en développement. Dans ce sens, il a plaidé pour « un dialogue en vue de l’identification de mécanises de financement en faveur des pays affectés par la pandémie et de la nécessité de prendre des mesures concrètes applicables au niveau universel pour mettre un terme aux flux financiers illicites et aussi favoriser le transfert de fonds de la migration pour soutenir le développement des pays d’origine« . En outre, il a souligné que « la coopération inclusive doit prévaloir dans toutes les actions, notamment, durant cette pandémie pour le bien être de tous et de celui de l’humanité ». Enfin, le Premier ministre a saisi l’opportunité pour « faire connaître les mesures de riposte prises par l’Etat Algérien en ces circonstances exceptionnelles en faveur des entreprises et des salariés et lancé un appel à la solidarité en faveur des pays impactés par la crise sanitaire en particulier« .

