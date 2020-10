Kylian Mbappe a fait l’éloge de son « idole » Cristiano Ronaldo après s’être confronté dimanche à l’attaquant portugais lors du match nul (/) entre la France et le Portugal en Ligue des Nations. Bien que les deux attaquants aient eu des occasions, aucune des deux équipes n’a pu trouver le chemin des filets dans une rencontre assez fermée.

Ainsi, malgré l’absence de buts à se mettre sous la dent, Mbappe et Ronaldo ont tout de même réussi à fournir beaucoup de divertissement, le duo savourant clairement leur match personnel. Au début de la seconde période, le duo a été filmé dans un échange amical avec le sourire du Français et un dialogue avec CR7.

Les deux superstars du football mondial se sont affrontées pour la dernière fois en mars 2018, lorsque le Real Madrid a affronté le Paris Saint-Germain en Ligue des champions en huitièmes de finale. Depuis lors, Cristiano Ronaldo a rejoint le géant de la Serie A, la Juventus et Kylian Mbappe s’est imposé comme l’un des grands talents du jeu avec une Coupe du monde déjà à son nom. Kylian Mbappe a précédemment exprimé son admiration pour Ronaldo et s’est tourné vers les réseaux sociaux après leur dernier match pour qualifier la star portugaise d’ « idole ».

CR7 lui a répondu sur Twitter

Ronaldo lui-même a commenté le message avec un emoji coup de poing alors que la relation du duo commence clairement à s’épanouir. S’exprimant avant le match de dimanche, le sélectionneur français, Didier Deschamps a souligné qu’il était trop tôt pour comparer Mbappe à l’icône de la Juventus. : « Il [Ronaldo] était son idole. Mais je pense que Cristiano était et est toujours l’idole de nombreux jeunes joueurs de football », a déclaré Deschamps.

« C’est difficile de les comparer. Cristiano Ronaldo joue depuis de nombreuses années au plus haut niveau. Ils n’ont pas le même âge. Je pense que ce sera mieux de faire une comparaison quand Kylian sera aussi vieux que Cristiano maintenant. Ce sont deux joueurs capables d’être décisifs pour leur équipe à tout moment. C’est une force de Cristiano et c’est aussi l’un de Kylian, même s’il est plus jeune. Ce sont tous les deux des joueurs de premier plan », a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Deschamps était soulagé après le match que la France ait réussi à contrôler Ronaldo et le garder relativement calme car il n’a une fois de plus échoué à marquer contre les Bleus. « On peut toujours faire mieux, puis il y a aussi la qualité de l’adversaire. Ils prennent des précautions comme nous, vis-à-vis des joueurs d’en face comme Cristiano, qu’on n’a pas trop vu ce soir », a déclaré Deschamps à M6. n

