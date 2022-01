La dernière réunion du Conseil des ministres, tenue avant-hier, a été marquée par la présence du Médiateur de la République, Brahim Merad, qui a présenté un exposé sur les projets d’investissement en suspens.

PAR NAZIM B.

Le fait, premier du genre, traduit vraisemblablement la mise à exécution des missions qui lui sont assignées comme il vient en écho à la recommandation du chef de l’Etat, en date du 4 décembre, quand il a appelé les investisseurs confrontés à des obstacles pour le lancement de leurs projets à s’adresser au Médiateur de la République pour signaler les contraintes qu’ils rencontrent sur le terrain.

Les marges de manœuvre de l’instance de médiation de la République réussiront-elles à secouer le cocotier de l’investissement et éliminer les freins et les blocages que les départements ministériels n’arrivent pas à surmonter ?

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de la Conférence nationale sur la relance industrielle, début décembre 2021, M. Tebboune a fait état de l’existence d’un bureau spécial auprès du Médiateur de la République, traitant de manière directe avec le Président de la République, qui reçoit les doléances des investisseurs lésés et dont les projets sont en souffrance. Exhortant par la même occasion les investisseurs à contacter «immédiatement» ce bureau dans l’objectif de traiter leurs réclamations et prendre les mesures adéquates pour y remédier, le chef de l’Etat a qualifié les pressions faites à certains investisseurs de «signes d’une grave dégradation qu’il convient de contrer».

Dans l’exposé qu’il a présenté dimanche, Brahim Merad a indiqué que son instance a contribué à la levée d’obstacles sur 679 projets d’investissements sur un total de 877 en leur délivrant des autorisations d’exploitation et d’entrée en production, soulignant que «ces projets sont répartis sur 40 wilayas et assurent 39 242 postes d’emploi».

Intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, M. Merad a souligné avoir reçu plus de 500 investisseurs au niveau de son siège et ses délégués de wilaya. «Tout le monde a montré sa satisfaction et nombreux sont ceux qui l’ont exprimée. Les investisseurs sont très satisfaits et soulagés de voir enfin l’acte rejoindre la parole. Ils ont bien compris que la politique du Président de la République n’est pas que des slogans creux, mais qu’il s’agit d’une politique qui doit s’appliquer sur le terrain», a expliqué M. Merad.

Ce dernier a estimé que la confiance entre les investisseurs et les pouvoirs publics est «déjà restaurée» au vu du «nombre important» d’investisseurs reçus jusqu’à maintenant. Soulignant que certains, qui étaient «découragés» et «amorphes», ont repris confiance avec ce regain d’activités dans le domaine de l’investissement, dont le but principal est «l’épanouissement de l’économie nationale, la création de richesses et d’emplois et la paix sociale».

Faisant le bilan de l’année qui s’est écoulée, le Médiateur de la République a déclaré avoir enregistré un total de 58 801 requêtes du 1er janvier au 23 décembre 2021, dont 51 253 soumises par des personnes physiques et

7 548 relatives au service public -préoccupations liées au développement local.

Dans ses instructions au Médiateur de la République, le chef de l’Etat a mis en avant la nécessité que le rapport inclut la localisation, la nature des projets, les types d’obstacles et le nombre de postes réellement créés, et ce, pour mettre en exergue l’efficacité de l’opération d’élimination des obstacles administratifs se dressant devant tout projet d’investissement. Il s’agit, également, selon les termes du communiqué du Conseil des ministres, de la nécessité de distinguer, lors de l’opération de recensement, entre les projets en suspens, générateurs de richesse à valeur ajoutée, de postes d’emploi effectifs et les projets en suspens pour de simples raisons techniques.

M. Tebboune a exigé aussi «d’inclure dans l’exposé du Médiateur de la République la valeur financière en monnaie nationale et en devise des projets d’investissement, objets de déblocage».