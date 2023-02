Trois semaines après leur confrontation en Coupe de France, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvaient dimanche soir dans un choc de Ligue 1. Lors de leur dernier affrontement, les Marseillais s’étaient imposés et c’était plutôt mérité (2-1). Cette fois, ils se sont inclinés lourdement et, une nouvelle fois, il n’y a rien à dire (0-3). Les Parisiens prennent huit points d’avance sur leur premier poursuivant.

Alors, qu’est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? C’est simple et cela réside en un nom et un prénom : Mbappé Kylian. Depuis son retour de blessure, contre le Bayern Munich, l’international français ne transfigure pas vraiment le style de son équipe, mais il assure des buts et ce soir, c’est ce qu’il a fait. Il a presque gagné cette rencontre à lui tout seul.

Plus qu’un but pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG

Eric Bailly, qui était à son marquage, fera probablement quelques cauchemars cette nuit. En l’espace de quatre petites minutes, le natif de Bondy a fait basculer la rencontre. D’un superbe appel, d’abord, dans le dos de Leonardo Balerdi avant d’ajuster facilement Pau Lopez (25e), puis en offrant un amour de ballon à Lionel Messi pour le but du break (29e). Mais, même si on ne l’a pas beaucoup vu, il se passait quelque chose à chaque fois qu’il avait le ballon. Preuve qu’il était touché par la grâce, son second but : une reprise du mauvais pied sur une louche de Messi, qui finissait dans le petit filet de Pau Lopez. Avec ces deux réalisations, Mbappé entre dans l’histoire de Paris puisqu’il égale le meilleur buteur du club Edison Cavani (200 buts), devenant également le meilleur buteur du club de la capitale dans les Classiques avec 8 buts (devant Zlatan Ibrahimovic).

Galtier et al-Khelaïfi l’encensent

« Il vient d’égaler un bon record, on a une pensée pour Cavani, a lâché son entraîneur, Christophe Galtier, en conférence de presse, avant d’encenser le Bondynois. On suppose qu’il va le battre. Il est sûrement le meilleur attaquant mondial parce qu’il va vite et il fait tout vite avec de l’intensité. Il sait être présent dans les grands rendez-vous, c’est le signe des grands joueurs. »

Même son de cloche du côté de son président, Naser al-Khelaïfi, de passage en zone mixte. « Kylian, c’est Kylian. Il était très proche de battre le record, je suis sûr qu’il va le battre au prochain match. C’est un grand grand joueur, je suis fier de lui, on est très fier qu’il soit au Paris Saint-Germain. » Le patron est bel et bien de retour, et ça promet.n

