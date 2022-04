Après mûre réflexion et du recul, il a pris la décision. Djamel Belmadi ne quittera pas l’équipe nationale sur un échec et cette élimination dramatique dans la course à la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur a indiqué qu’il continuera avec l’EN en considérant l’appel d’une grande partie du peuple qui souhaitait son maintien. Aussi, il assure qu’il sera là avec un esprit de reconquête pour se relever très vite.

Par Mohamed Touileb

Il y avait un point sur lequel Belmadi a insisté c’est qu’«il n’y avait pas d’objectifs dans mon contrat. Il était de 4 ans et demi avec deux compétitions intercontinentales et la Coupe du Monde». Aussi, le driver des «Fennecs» a indiqué qu’il avait sérieusement songé à s’en aller. «J’ai soumis à mes responsables l’opportunité de mettre fin à ce contrat juste en serrant la main et puis c’est tout. Ça n’a pas été accepté. Ce n’était pas une démission mais une proposition pour voir quelle position ils ont par rapport à moi. Et ils ont émis le souhait pour que je continue la mission», indique le technicien de 46 ans. Toujours pour ce qui est des motivations pour rester sur le banc, Belmadi indique que «le deuxième élément est le public et le peuple dans son ensemble qui a cette envie de croire en nous et nous voir à la tête de l’EN. Puisque je suis venu pour ça. Ma mission était de hisser le drapeau et faire en sorte qu’elle soit respectée et la plus performante possible. On y est arrivé. Pas complètement mais d’une certaine manière, cet objectif a été atteint». Pour lui: «On se doit de continuer cette mission. On va le faire avec le cœur, détermination et rage parce que le peuple le mérite».



Stratégie de relance

Comme à son arrivée en août 2018, Belmadi va récupérer un groupe groggy et sonné par l’échec. Toutefois, il assure que lui et son staff ont «eu le temps de penser à la stratégie qu’on va mettre en place et le souffle qu’on va envoyer à ce groupe. On va créer une autre dynamique. Ne pas tout jeter et remettre en question. On a atteint certaines choses plus intéressantes». Il s’agit de «la reconquête de notre niveau avec les difficultés qui vont arriver et qui vont arriver très vite. Maintenant, tout le monde le sait, il n’y a pas de match facile en Afrique c’est très clair» note-t-il en se projetant sur les éliminatoires de la CAN-2023 qui débuteront dès juin prochain.

Désormais, l’ancien driver d’Al-Duhail est persuadé que «tout le monde connaît la difficulté des matchs en Afrique. Ce sont des dates qui arrivent en fin de saison avec des joueurs qui ont juste envie de partir en vacances. Il y a aussi les championnats qui s’arrêtent relativement tôt avec des divergences athlétiques chez les joueurs en raison de la compétitivité. Il y a aussi le moral des troupes et les joueurs qui ont été là et qui ne seront pas là en juin pour les deux matchs. Il y aura un noyau qui était là et qui est lourdement touché parce qu’il avait beaucoup d’espoir pour se qualifier à cette Coupe du Monde». EN gros, il y a du pain sur la planche pour relancer la machine.



Sur la décision de déménager à Oran

Le premier match post-traumatique sera contre l’Ouganda. Et les «Fennecs» vont, pour la première fois, découvrir le Nouveau stade d’Oran. Concernant ce déménagement, Belmadi note que «le stade de Tchaker nous a donné tellement de joie par le passé, des matchs historiques avec à la clé deux qualifications pour la Coupe du monde. Mon souhait était toujours d’aller se produire ailleurs, que ce soit à l’Est, à l’Ouest, dans le sud si on avait les infrastructures pour aller voir nos frères là-bas, et à Tizi-Ouzou, j’espère que le stade sera réceptionné le plus tôt possible. L’idée est d’aller profiter de notre public et qu’il profite de nous, c’est l’objectif N.1».

En outre, il assure que «c’était prévu d’aller à Oran bien avant ce match face à l’Ouganda, car nous savons qu’il allait être prêt, surtout qu’il va abriter les Jeux méditerranéens. Nous allons disputer à Oran un, deux, ou trois matchs, le temps que les autres stades soient prêts. Je n’exclus pas de revenir jouer au stade 5 juillet. On me dit que Baraki est en bonne avancée.»



«Ne mêlez pas mon nom aux élections de la FAF»

Pour son second «essai» à la tête de la barre technique de l’Algérie, Belmadi devra collaborer avec un nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF). En effet, Charaf-Eddine Amara va céder son poste en juin prochain. Sur cette décision de démission, Belmadi a estimé que «le président porte la responsabilité d’un échec collectif et il faut qu’il y ait quelqu’un qui paie pour ça. J’apprécie l’homme» en assurant que «nos rapports n’ont jamais cessé».

Pour clore, Belmadi a fait une requête solennelle pour laisser son nom en dehors du processus électoral à venir. «Le prochain qui va venir, ce n’est pas mes prérogatives. Ce n’est pas mon travail de un. De deux, je ne connais pas le paysage footballistique de dirigeants en Algérie. Il y a des gens qui sont à même de nommer un président. Qu’ils le nomment», lâche-t-il

L’épisode du départ de Zetchi a manifestement éreinté l’architecte du sacre d’ «El-Khadra» à la CAN-2019 en Egypte. Cette fois, il souhaite qu’on le laisse se focaliser sur l’aspect technique uniquement. Et ça sera primordial puisqu’il a une équipe à remettre sur pied et il n’aura pas de l’énergie à dépenser dans d’autres enjeux et pour d’autres considérations qui dépassent le cadre purement footballistique.

Belmadi en vrac

La désillusion du 29 mars face au Cameroun : «Une date qui restera à jamais gravée dans nos têtes de par l’importance du match décisif pour la qualification au Mondial 2022 et par ce scénario dramatique où l’on est passé par tous les sentiments. Il y a de la tristesse et de la colère. Une lourde chose à porter et qu’il va falloir justement porter pendant un certain temps».

L’arbitrage africain : «Il est inclus que tout le monde prenne ses responsabilités. Depuis trois ans je crie au loup et au danger de l’arbitrage par des faits réels. Ce qui n’est pas dans mes habitudes mais c’était tellement catastrophique que je devais en parler. On est à l’âge préhistorique au niveau arbitrage et conditions de jeu même si ça s’améliore sur le plan infrastructurel. Voulu ou pas voulu ? Est-ce que certains y trouvent leur intérêt (CAF ou FIFA) ? Je n’en sais rien. Le constat est un fait. Le VAR est une vraie assistance et ça aide à ne pas faire d’erreurs. On est presque dans le risque zéro d’erreurs en Europe. En Afrique c’est un marché».

L’effectif de l’EN : «Il va y avoir avènement de joueurs qui vont devoir faire comme l’ont fait à leur temps Belaïli, Bounedjah, Benlamri, Atal, Bennacer. Ce sont des éléments qui avaient commencé à jouer avec nous tout en progressant et surtout en s’imposant au sein de l’effectif. J’invite les joueurs qui vont nous rejoindre à être dans ce même état d’esprit et montrer qu’ils ont le niveau pour faire de grandes choses, mais je ne suis pas là pour offrir des cadeaux».

Relation avec le président

de la FAF sortant : «Le contact et les discussions avec le président de fédération sortant n’ont jamais cessé. Malgré le fait que sur un point de vue footballistique, il y avait un écart de connaissance sur l’aspect footballistique. Donc il y avait moins d’échanges sur ça même si j’aime en parler et expliquer ce que je fais».

Le dernier mot : «On est certes traumatisés. Demain matin, le jour se lèvera et la force des hommes et d’un peuple c’est de se relever. On va défendre nos droits et on ne se laissera plus jamais faire chez nous. J’ai croisé Gassama et je lui ai dit les 4 vérités. Je n’ai pas aimé le voir assis confortablement à boire un café et un mille-feuille. Je ne dis pas qu’il faut s’en prendre à ceux qui viennent nous saboter sur nos terres. Mais il faut qu’ils sachent qu’ils ne peuvent plus le faire dans l’avenir».