En bonne forme en club, Saïd Benrahma a enfin connu la joie de célébrer un but en sélection vendredi après-midi. Le pensionnaire de West Ham United a fait le break face au Djibouti (succès 0-4) pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce moment pourrait être déclencheur pour le libérer définitivement. Il a été directement impliqué dans 2 des 4 réalisations des Verts ce vendredi après-midi au stade international du Caire. Benrahma a trouvé, pour la première fois de sa carrière avec l’EN, la faille et délivré sa 3e passe décisive. 13 capes et 74 mois (un peu plus de 2200 jours depuis sa première apparition le 8 octobre 2015), c’est ce qu’il a fallu attendre pour le voir (enfin) faire mouche. Une réalisation d’une frappe surpuissante dans laquelle il a mis toute sa rage. Le paradoxe a voulu qu’il débloque son compteur dans un poste inhabituel. Souvent derrière les attaquants ou ailier gauche en club, le natif d’Aïn Témouchent a évolué sur le côté droit. C’est de là-bas qu’il chassera la guigne.



Enfin libéré ?

On a souvent trouvé que le «Hammer» a du mal à se libérer. Fort logiquement, la présence d’un Youcef Belaïli sur l’aile gauche ne facilite pas la tâche. Ce dernier nommé est indétrônable au poste. Il aura fallu déplacer Benrahma à droite pour qu’il puisse commencer la partie. La ‘’modestie‘’ de l’adversaire augmentait ses chances de pouvoir marquer. Et c’était chose faite. Néanmoins, quand on pense que même lors des balades contre le Botswana (5-0) et le Niger (6-1) pendant 61 et 90 minutes sur le terrain dans l’ordre, il n’avait pas pu scorer, rien n’était moins sûr. Fort heureusement, l’ancien joueur de Nice et Brentford a profité des 62 minutes que Belmadi lui a accordées aujourd’hui pour chasser le doute qui le ronge. Certes, ce n’était pas virevoltant ou impressionnant mais il y avait l’efficacité qui l’a longtemps fui. Désormais, il lui reste à confirmer ce réveil tant attendu dans le jeu et les stat’.

