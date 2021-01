L’ancien ministre du Commerce (1989-1991) dans le gouvernement de mouloud Hamrouche, Smaïl Goumeziane est décédé ce mardi, ont annoncé plusieurs sources dont sa nièce (sur son compte facebook), Nabila Goumeziane, la directrice de la culture de Tizi-Ouzou. Le défunt est mort à l’âge de 74 ans. Il avait occupé plusieurs postes de direction au ministère des Industries légères et assuré la direction générale de deux entreprises nationales de l’agro-alimentaire. Il fut également Secrétaire général du ministère de l’Industrie lourde, avant de devenir ministre. Professeur et Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine, il y a enseigné l’économie du développement et les relations internationales et dirigé plusieurs thèses.

