La disparition, vendredi, de l’ancien ministre de l’Agriculture et de la Pêche, et Secrétaire général du parti l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Noureddine Bahbouh, a été commentée dans la même journée par la présidence de la République.

M. Abdelmadjid Tebboune a, en effet, présenté ses condoléances à la famille de l’ancien responsable politique. « En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons, priant Allah le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du regretté, de le gratifier de Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons ». Le Président de la République écrivant par ailleurs dans un communiqué repris

par l’APS : « C’est avec un cœur résigné devant la volonté d’Allah, que j’ai appris la nouvelle du décès de l’ancien ministre et président du parti de l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS), Noureddine Bahbouh ».

L’ancien responsable politique, dont l’enterrement était prévu hier au cimetière de Ben Aknoun, a pour rappel fait des études supérieures en Russie puis occupé plusieurs postes dans le secteur de l’hydraulique, avant d’être nommé au poste de ministre de l’Agriculture et de la Pêche au milieu de la décennie 1990. Noureddine Bahbouh, né le 24 janvier 1949 à Bordj Bou-Arréridj, avait également rejoint durant quelques années le parti Rassemblement national démocratique au travers duquel il sera élu député de Bordj Bou-Arréridj. Cependant, Noureddine Bahbouh fonde son propre parti en 2012, l’Union des forces démocratiques et sociales-(UFDS). <

