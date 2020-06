A vrai dire, Djamel Belmadi le voulait dès le début dans son staff technique. Mais Madjid Bougherra avait un contrat et faisait ses débuts en tant qu’entraîneur avec la réserve d’Al-Duhail (Qatar). Presque deux années après la venue de Belmadi sur le banc de l’équipe nationale, « Magic » a été désigné sur le banc de la sélection des locaux. Une proximité et « une collaboration étroite » entre les deux hommes qui laissent prévoir une promotion en équipe première à la longue.

La mission ne sera pas des plus minces : remettre sur raille une EN A’ qui n’a plus pris part au Championnat d’Afrique des nations CHAN (équivalent de la CAN pour les joueurs évoluant en Afrique) depuis 4 éditions maintenant. Il faut remonter jusqu’en 2011 pour retrouver les traces d’une participation algérienne. A l’époque El Arabi Hilal Soudani et ses compères, emmenés par Abdelhak Benchikha, ont terminé à la 4e place après un parcours honorable. Depuis, plus rien.

Pour y remédier, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé, après avoir demandé l’avis de Belmadi, de désigner Madjid Bougherra à la tête de la barre technique des Fennecs made in Algérie. « Le Président de la Fédération algérienne de football (FAF), M. Khireddine Zetchi et le Bureau fédéral, en concertation avec le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, ont désigné officiellement M. Madjid Bougherra en qualité d’entraîneur de l’équipe nationale des joueurs locaux », pouvait-on lire dans le communiqué de l’instance fédérale publié hier sur le site.



Mesbah comme bras droit

Si Belmadi a eu son mot à dire c’est parce qu’il a toujours envisagé de faire de « Bouggy » un de ses collaborateurs. Et l’architecte du triomphe de l’Algérie lors de la CAN-2019 en Egypte a toujours insisté sur le fait que cela doit se faire « en douceur ». Entre 2017 et 2020, l’ancien défenseur centrale des « Guerriers du Sahara » a eu le temps de coacher en clubs. Il avait pris les U23 d’Al-Duhail, avec lesquels il a été sacré en 2018, et les seniors du Fujaïrah SC.

Désormais, il connaîtra une nouvelle expérience. D’ailleurs, la FAF a indiqué que Bougherra « aura ainsi la possibilité de prospecter et de suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité » non sans mentionner qu’il sera impliqué pour « l’équipe A où il collaborera étroitement avec M. Djamel Belmadi.»

Cette dernière précision est de taille parce qu’elle laisse prévoir une initiation pour le poste d’adjoint de Belmadi. Avant cette « récompense », l’auteur du but de la qualification au Mondial 2014 face au Burkina Faso à Tchaker, qui sera aidé dans sa tâche par Djamel Mesbah, devra construire une sélection A’ compétitive pour le CHAN-2022. Une épreuve qui se déroulera sur le sol algérien. Ça sera « sa mission principale » comme le note la structure footballistique. L’ex-sociétaire des Glasgow Rangers repasse ainsi sous le drapeau de l’Algérie. Lui qui avait porté le maillot Dz à 70 reprises. C’est donc un retour parmi les siens. n