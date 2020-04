Mardi dernier, un média espagnol, catalan plus précisément, a annoncé que Djamel Belmadi suivait d’un œil attentif Lucas Zidane, fils de Zinédine, pour le faire venir en équipe nationale. Il faut dire que cette info n’est pas nouvelle puisque cette éventualité a déjà été évoquée en juillet dernier par des journaux algériens spécialisés. Lecture.



Les fake newspullulent en cette période de confinement où les activités sportives sont gelées. Quand les sites n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, ils tombent dans la spéculation et l’infox. L’arrivée de Luca Zidane en sélection a donc été évoquée avant-hier par le magazine « Sports » sur son site officiel.

En effet, le sélectionneur Djamel Belmadi veut rajeunir l’effectif. Notamment dans la cage des « Fennecs » où Raïs M’Bolhi, qui fête ses 34 ans après-demain, prend de l’âge et devrait prendre sa retraite dans 2 ans tout au plus. Si derrière Alexandre Oukidja (31 ans) fait le forcing et anime, plus que jamais, la concurrence, il faut savoir que lui aussi n’a plus 20 ans.



Une relève à assurer

Ainsi, on voit mal qui pourrait prendre le relais sur le long terme dans les buts. A partir de là, le rejeton de Zidane se présente comme une alternative. Surtout qu’il n’a que 21 ans. Etant passé par le centre de formation du Real Madrid, on ne peut pas dire qu’il ne présente pas de profil intéressant. Et ce, même s’il doit poursuivre son apprentissage avec une carrière qui a du mal à décoller. Ne pouvant logiquement pas s’imposer facilement chez les « Merengue », il a sollicité un prêt vers le Racing Santander en seconde division espagnole.

Certes, là-bas, il a pu engranger du temps de jeu mais on ne peut pas dire que les prestations de son équipe l’aident vraiment à donner de l’assurance. Le bilan défensif ne donne ne prête pas à satisfaction avec un total de 40 buts concédés en 31 journées. Et ça vaut une place de relégable aux Racinguistas. Pour ne rien arranger, il faut savoir que le cadet des Zidane arrive en fin de contrat avec le team de la capitale espagnole cet été. Et il ne devrait pas être reconduit.

Belmadi

anti-élitiste

Celui qui a été champion d’Europe avec les U17 de l’équipe de France en 2015 n’a pas su préserver sa constance et franchir le palier chez les seniors. On ne va pas exclure une potentielle arrivée chez les Verts pour l’avenir. Mais on ne voit pas comment le driver de l’EN le retiendra dans l’immédiat. Pas sportivement en tout cas. Par ailleurs, on ne pense pas que le chef de la barre technique d’« El-khadra » soit du genre à considérer d’autres paramètres tel le nom ou la notoriété que « Zizou » a auprès de nombreux algérien pour précipiter le scénario en question. Sur un autre plan, Belmadi sait pertinemment que faire appel à Luca pourrait braquer toutes les lumières sur lui. Pour quelqu’un qui a toujours privilégié le collectif, il n’encourra pas ce risque. Mais nul ne doute que si le portier fera de bonnes performances et montre l’envie de jouer pour l’Algérie, le coach des Guerriers du Sahara va alors considérer cela. Tout cela pour dire qu’un Zidane en sélection algérienne ce n’est pas pour tout de suite mais cela reste plausible. n