La réunion des mouhafedh, à laquelle a appelé la semaine dernière le secrétaire général du FLN par intérim Ali Seddiki, a été mise à mal par un mouvement de contestation inattendu. En effet, au moment où Seddiki évoquait l’ordre du jour avec les mouhafedh, des slogans hostiles à la direction fusaient de l’extérieur de la salle de réunion abritant habituellement les rencontres du parti : « Dégagez tous »,

« Rendez le parti à ses militants » ou encore « non aux reliquats de la issaba ».

Ce sont en effet quelques dizaines de jeunes, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire essentiellement « Parti de la trahison », « le FLN refuse la issaba ». Ces contestataires parmi lesquels aucune figure connue se présentent comme un « mouvement de sauvegarde du parti ». « C’est un nouveau mouvement de contestation qu’on vient de lancer pour demander purement et simplement à la direction actuelle du parti de remettre le parti aux jeunes et de ne plus le laisser entre les mains des septuagénaires et des octogénaires», explique à Reporters un des meneurs du mouvement.

Questionné sur le sens de la banderole accrochée sur la grille jouxtant le siège du parti et sur laquelle on pouvait lire « Parti de la trahison », le jeune explique que c’est en rapport avec la position du parti lors de la présidentielle du 12 décembre : « Cette contestation et notre mouvement sont en fait en réaction à la position indécente du FLN qui a soutenu Azzedine Mihoubi, d’un parti adverse, alors que Abdelmadjid Tebboune est membre du comité central du Parti. » « C’est inconcevable comme position et Seddiki devrait tirer les leçons de ses erreurs en démissionnant de son poste », lance notre source. Expliquant que le sit-in d’hier devant le siège du parti « est la première du genre et sera suivie par d’autres actions autrement plus spectaculaires et démonstratives pour dire que le FLN recèle également des militants jeunes qui sont en dehors de la direction et qui réclament le changement ». En ce sens que les jeunes manifestants ambitionnent d’« arracher le parti des mains des résidus de la Issaba, afin de le remettre sur la voie novembriste».



Seddiki : « Nous travaillerons avec le gouvernement et le FLN n’ira pas au musée »

La rencontre des mouhafedh a été suspendue pendant plus d’une demi-heure pour s’enquérir de la contestation ciblant la direction du parti. Aussi, et lors de la reprise des travaux de la rencontre, Ali Seddiki a réagi immédiatement à la manifestation des jeunes militants. « Il y a parmi ces contestataires des frères militants sincères que nous invitons d’ailleurs à se joindre à nous pour la préparation du prochain congrès », a-t-il indiqué, avant d’enchaîner qu’« il y a tout autant de manifestants qui ont muré les portes de certaines kasmas et ont exigé la mise au musée du FLN. Nous leur disons que le FLN n’ira pas au musée ». Avant de convier l’ensemble des militants FLN de la base à prendre part à la préparation du congrès.

« Ce congrès, nous voulons le préparer avec l’ensemble de nos militants où qu’ils soient». S’exprimant à propos des rumeurs faisant état d’une possible opposition parlementaire à l’égard du gouvernement, essentiellement à travers les députés du FLN qui seraient tentés, selon certaines sources, de bloquer le programme du nouveau gouvernement, Ali Seddiki s’en défend :

« Ce sont de pures affabulations sans fondement et sans aucun rapport avec la position de nos parlementaires. »

« C’est ce que tentent de vendre certains qui se donnent le droit de parler au nom du FLN en faisant croire que le FLN est opposé au gouvernement du président Tebboune », précise-t-il encore à ce propos. Plus incisif, il fera observer que « nos députés se comporteront en cohérence avec la volonté populaire et débattront le programme qui leur sera soumis ».n

