Vendredi, dans un entretien accordé à France Football, Jonathan Schmid a évoqué son éventuelle venue en équipe nationale d’Algérie en lançant un «pourquoi pas ?». Le sociétaire du SC Fribourg (Bundesliga) a même assuré avoir parlé avec Djamel Belmadi. Information catégoriquement démentie par le sélectionneur national via la cellule de communication de la Fédération algérienne de football (FAF).

Un temps proche de l’équipe de France en 2014, Schmid a vu son nom circulé du côté de l’Algérie en Mars dernier. «C’est vrai que quand j’avais fait une bonne saison à Fribourg… Mais le club n’est pas trop médiatisé. Après, je joue souvent, donc s’il y avait eu l’équipe de France ça aurait été un bonus, mais je ne vais pas me prendre la tête pour ça», s’est rappelé le droitier pour expliquer le fait que Didier Deschamps ne l’ait pas retenu pour le Mondial brésilien.

Et puis, il a évoqué l’Algérie en révélant avoir «parlé aussi avec Djamel Belmadi. Je peux avoir la nationalité algérienne (NDLR : le père de sa mère était Algérien) et le passeport mais c’est un peu compliqué. Si un jour je le reçois, pourquoi pas jouer avec l’Algérie !» a-t-il révélé.

Une déclaration qui n’avait rien d’enthousiaste. On avait comme l’impression qu’El Khadra lui paraît comme un choix par défaut car il sait qu’il ne jouera jamais pour les «Bleus».

Le 22 juin prochain, le natif de Strasbourg aura 30 ans. Ses chances de jouer pour l’EDF sont quasiment nulles. Surtout qu’il ne joue pas dans un club de top niveau même s’il évolue dans un championnat de prestige comme la Bundesliga (Allemagne).

Fabulations

Le sociétaire des « Brésiliens du Brisgau » (surnom de son club) affiche de bonnes statistiques et jouit de certaines qualités. Notamment dans l’exécution des coups de pied arrêtés. Deux de ses 4 réalisations dans le championnat ont, d’ailleurs, été inscrites sur coup franc. On y ajoutera une passe décisive adressé sur une phase statique. Une des palettes manquantes pour notre onze national sous Belmadi. Schmid pourrait être une arme en plus pour les «Guerriers du Sahara». Toutefois, Belmadi, certainement agacé par le «pourquoi pas ?», s’est empressé à écarter cette venue hypothétique. En effet, la FAF a, via un communiqué, a démenti tout contact avec le Strasbourgeois.

«A moins qu’il ait été contacté par quelqu’un d’autre se faisant passer pour moi, pour ma part je n’ai jamais parlé ni échangé, de manière directe ou indirecte avec ce joueur. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais changer ma manière de travailler ou ma façon de faire, lorsqu’il s’agit d’entamer une approche avec un joueur intéressant l’équipe nationale. Donc, je réfute ce genre de fabulation», a indiqué le coach des Verts.



Même chose pour Luca Zidane

Un niet catégorique sans manquer de classe et avec une communication limpide. Le driver de l’EN n’écarte pas le fait que le joueur ait été contacté par une tierce personne. Chose courante dans le circuit. En outre, le premier responsable de la barre technique des Champions d’Afrique je saisi l’opportunité «pour dire la même chose sur ce qui a été rapporté il y a quelque temps au sujet du gardien Luca Zidane que je qualifie de fake-news. Et si je n’ai pas réagi à c moment-là, et je ne le ferai pas à l’avenir face à ce type de mensonge, c’est que ce n’est pas Luca Zidane qui l’a déclaré à la presse.»

En S’inscrivant en faux contre les informations non-fondées basées sur la spéculation et la rumeur, Belmadi ferme la porte aux rapports de presse qui recrutent, à tout va, de nouveaux éléments dans sa troupe. Beaucoup de rencontres imaginaires sont évoquées dans les médias Dz depuis que le football est à l’arrêt en raison du Coronavirus.

Et, décidément, cela agace le driver algérien qui a pris la parole pour exhorter tout le monde de stopper la désinformation.