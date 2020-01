Dans le cadre de la 22e édition du printemps des poètes, la médiathèque de l’institut français d’Alger organise un concours de poésie sur le thème «Le courage». Le concours est destiné à encourager la création poétique et faire émerger de nouveaux talents, soulignent les organisateurs sur le site officiel de l’IFA, en précisant que le concours est ouvert à toutes les personnes d’expression française, sans distinction d’âge. Les personnes qui désirent participer à ce concours doivent envoyer leur poème au plus tard le 15 février prochain, par courrier à l’adresse concourspoesielecourage2020.alger@if-algerie.com (un accusé de réception sera envoyé par courriel au candidat.)

Il est précisé dans le règlement de ce concours, que toutes les formes de poésie, vers classiques, vers libres et prose sont admises. Les poèmes, en langue française, ne devront pas dépasser quarante vers ou quarante lignes (format : Times New Roman, taille : 12), les textes comporteront obligatoirement un titre et les poèmes devront être inédits et n’avoir jamais été primés. Il est aussi précisé que chaque candidat ne peut présenter qu’une seule œuvre. Les lauréats seront invités à déclamer leurs poèmes lors de la rencontre du Cercle des poètes, prévue le samedi 14 mars 2020, à la médiathèque de l’Institut français d’Alger. Par ailleurs, à l’occasion de « la Nuit des idées », une scène est dédiée à la lecture poétique à la médiathèque de l’Institut français d’Alger, afin de lire à voix haute les textes préférés de ceux qui désirent y participer jeudi prochain, 30 janvier à 20H.

