Par Rédaction Culturelle

L’Institut français d’Algérie, vient de lancer sur son site officiel, un appel à candidatures pour l’université d’été de La Fémis 2020 où une place est offerte cette année à un réalisateur algérien. L’Université d’été est une formation de deux mois pour 15 jeunes réalisateurs ou étudiants en cinéma souhaitant compléter leur formation et leurs connaissances techniques ainsi que perfectionner leur pratique du cinéma documentaire en France. Cette formation est organisée en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères depuis 1989. Elle aura lieu cette année du 28 mai au 24 juillet 2020.

Le candidat algérien sera sélectionné conjointement par le service culturel de l’ambassade de France en Algérie et La Fémis à partir du dossier de candidature. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site officiel de l’Institut français et à envoyer, complété avant le 8 mars 2020 à midi aux adresses suivantes : patrick.girard@diplomatie.gouv.fr et abdenour.hochiche@if-algerie.com. Parmi les conditions de participation à cette formation, les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans et il est exigé la pratique courante de la langue française écrite, parlée et lue.

Le programme de cette formation s’étend sur huit semaines et demie à raison de cinq jours de cours intensifs par semaine, et est organisé autour de la réalisation, par chaque stagiaire, d’un documentaire de création de 5-10 minutes. Parallèlement aux rencontres liées au choix et à la conception des films, les stagiaires suivent quatre semaines de cours théoriques incluant de nombreuses projections de films. Les cours sont donnés par des intervenants réguliers de

La Fémis, professionnels et anciens étudiants, sur les thématiques suivantes : l’écriture, la réalisation et le découpage en documentaire et ses conditions de production (rencontres avec des producteurs experts en matière de co-productions et les responsables des Aides aux cinémas du monde et de la Fabrique du cinéma du Monde). Une mise à niveau technique par le biais d’ateliers pratiques de réalisation se déroule également lors de cette première partie. Les quatre semaines suivantes sont consacrées uniquement à la pratique de la réalisation du documentaire. Chaque stagiaire réalise un film documentaire de 5-10 minutes environ et à cette fin, travaille sur les différentes phases de l’élaboration de son sujet : écriture, repérage, tournage, montage. Regroupés en équipes de 5, à tour de rôle, les stagiaires assurent les différents postes de travail (réalisation, image, son, montage…).

