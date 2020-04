L’Institut français d’Algérie organise la 7e édition consécutive du Laboratoire documentaire d’Alger, destiné aux candidats intéressés par la réalisation de documentaire et la pratique du son. Organisé en partenariat avec le Festival Premiers plans d’Angers, cet appel s’inscrit dans le cadre des actions de coopération de l’Institut français d’Algérie qui soutient le développement de la création cinématographique en Algérie et la professionnalisation des acteurs du secteur. Cette année encore, trois films seront réalisés dans le cadre du Laboratoire d’Alger par des équipes composées d’un réalisateur, un cadreur, un ingénieur du son et un monteur.

Concernant les conditions de participation, il est précisé dans le communiqué que ce laboratoire est réservé aux candidats algériens ayant déjà une pratique professionnelle du tournage et du montage et si possible du documentaire. Les étudiants en fin de cursus professionnel sont acceptés. Les candidats doivent être âgés entre 18 ans et 55 ans. Les détails des modalités de participation, du thème imposé cette année, et le programme des sessions sont disponibles sur le site de l’IF Algérie. Les candidats devront également remplir la fiche d’inscription disponible à télécharger sur le site et l’envoyer par mail à abdenour.hochiche@if-algerie.com avant le 30 avril 2020. La session de formation 2020 se déroulera en deux temps : les 11, 12 et 13 juillet 2020 pour les repérages et l’écriture à l’Institut français d’Oran. Du 10 septembre au 28 septembre 2020 pour le tournage et le montage des films à l’Institut français d’Alger.

Abdenour Hochiche, chargé de mission cinéma de l’IFA, nous confie, que dans le contexte de la crise sanitaire et de confinement, cet appel s’inscrit dans la logique de la poursuite de la créativité culturelle «dans l’espoir d’une reprise rapide et normale des activités culturelles. Il ajoute, toutefois, que tel qu’il est précisé dans cet appel à participation, à propos des résidences prévues pour le mois de juillet que « cela peut évoluer selon la situation sanitaire».

Pour rappel, depuis 6 ans, la formation du Laboratoire documentaire d’Alger a permis à 72 professionnels algériens en son, image et réalisation de se confronter pour la première fois au genre documentaire. Ces films ont été projetés en Algérie puis en France dans le cadre du Festival Premiers plans d’Angers. Nombre de ces films ont circulé en festivals à travers le monde, ils ont remporté une vingtaine de prix internationaux. Les cinéphiles et le grand public peuvent découvrir certains de ces films sur le site dans le programme de la poursuite des activités culturelles à travers internet, en proposant divers programmes interactifs.

A propos du programme cinéma que l’on peut visualiser sur le site de l’IFA, Abdenour Hochiche nous déclare : «Nous avons essayé de reprendre les films qui sont passés chez nous. » Affirmant que « les retours des internautes sont positifs ». Ainsi, les internautes peuvent découvrir ou redécouvrir jusqu’au 15 avril à 18H les films produits lors des éditions 2014 et 2015 du Laboratoire d’Alger de création documentaire sur le site de l’Institut français d’Alger, Agenda-culturel, rubrique cinéma.

Citons notamment, les films de Yazid Arab, Aïssa Djouama, Fella Bouredji, Badra Hafiane et Faouzi Boudjemai. Le documentaire « Derwicha » de Leïla Beratto et Camille Millerand produit en 2018 est également mis en ligne jusqu’au 15 avril prochain. D’autres films seront mis en ligne dans les prochains jours pour le plus grand plaisir des cinéphiles et des confinés.

