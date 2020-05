Idir vient de rendre son dernier souffle après une carrière d’un demi-siècle, à travers laquelle il a bâti un univers poétique et musical à nul autre pareil. Une création en kabyle qui marquera pour très longtemps le patrimoine artistique national pour avoir ressuscité son rhizome, ses racines traçantes et majeures dans un parcours long, épuisant parfois, mais d’une tranquillité exemplaire des combats justes, des identités fortes et des cultures qui ne meurent pas.

Idir est parti, mais son oeuvre restera pour l’éternité. Même si l’évocation de son nom renvoie dans l’imaginaire des gens à des chansons devenues cultes à force de diffusion et de transmission, son oeuvre est plutôt totale. Riche en notes et en textes, qui ont transcendé le temps et l’espace. Plus qu’un ambassadeur sans titre administratif de la chanson algérienne d’expression kabyle à travers le monde, il était l’avocat sans toge de la condition des petites gens. Sa disparition survenue, samedi soir, qui a ému tout le monde, marque la fin d’un parcours artistique exceptionnel, jalonné d’amour au pluriel, d’attachement à la terre qui l’a vu naître, la colline d’Aït Yenni, d’ouverture sur l’autre pour épouser l’universalité, avant même la dogmatique mondialisation et ses revers. La nouvelle de sa disparition est tombée tel un couperet. «Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre père (à tous), Idir, le samedi 2 mai à 21H30. Repose en paix papa», indique sa famille dans un message publié sur la page Facebook officielle du chanteur. Le décès d’Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est survenu dans un hôpital parisien où il a livré son dernier combat contre la maladie qui la fortement affaibli ces derniers mois. Né le 25 octobre 1949 à Aït Lahcène, Idir a fait des études en géologie à l’université de Bab Ezzouar, mais sa trajectoire prendra un autre chemin, celui de la chanson, pour devenir l’une des voix les plus écoutées de la chanson kabyle. Tout a commencé en 1973, quand, lors d’un passage anodin qui s’avérera heureux, sur la Chaîne II de la Radio nationale, il remplaça au pied levé la diva Nouara, signant son baptême du feu du nom et des lettres de «A vava Inouva» qui plante le décor des veillées villageoises.

Un passage qui a annoncé l’arrivée d’un talent prometteur de la chanson kabyle qui comptait déjà ses célébrités avec Slimane Azem, Cheikh El Hasnaoui et bien d’autres. Le passage de l’artiste à la radio n’a pas été sans une anecdote aussi croustillante qu’instructive racontée par Idir lui-même. «Un jour, ma mère a partagé avec moi l’appréciation positive qu’elle a eu après avoir écouté une chanson sur les ondes de la Radio nationale, sauf qu’elle ignorait que l’auteur était moi-même et que j’ai dû me présenter sous le nom d’Idir pour rester dans l’anonymat et échapper aux éventuelles représailles de la famille qui, sous le poids des traditions, ne tolérait pas qu’un jeune se lance dans la musique», témoignait Idir. C’était le début d’un apprentissage qui donnera nom à un artiste hors-pair dont la chanson atterrit joyeusement dans les foyers, y compris ceux où on ne comprenait pas le kabyle. «A Vava nouva», étant depuis des décennies un tube planétaire, diffusé dans pas moins de 77 pays et traduit dans une vingtaine de langues. Signe d’altérité et d’ouverture d’esprit, Idir a consenti à partager quelques-unes de ses très belles productions avec d’autres chanteurs algériens pour offrir un produit renouvelé et surtout enrichi d’autres couleurs et rythmes et dit dans une langue plurielle. C’est ainsi que «Zwits Rwits» passe à «El harba win» dans une reprise par le roi du rai, Khaled, et qu’«Ay Azwaw», a été «rafraichi» dans un duo avec Mami. Aussi, «Ttighri bwegdud» (l’appel du peuple), cette chanson foncièrement engagée chantée par Idir dans un beau trio avec Amazigh Kateb et la révélation de la chanson kabyle, Rezki Ouali. Son dernier opus intitulé «Ici et Ailleurs», Idir l’a réalisé avec de grands noms de la chanson française, tels Charles Aznavour, Francis Cabrel ou encore Bernard Lavilliers, traduisant ainsi un contact harmonieux des cultures et des langues. C’est par ses valeurs qu’Idir a signé son dernier album, au terme d’une carrière exceptionnelle, cimentée d’humanisme et alliant un attachement à la terre natale et une ouverture sur l’universalité.

Hommage du Président Tebboune

Suite à la disparition de la légende Idir, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l’artiste Idir, qu’il a qualifié «d’icône de l’art algérien, à la renommée internationale». «J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle de la disparition de Hamid Cheriet, connu sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à la renommée internationale», a écrit le chef de l’Etat sur son compte Twitter, estimant que «l’Algérie perd en lui une pyramide de l’art algérien». Pour sa part, le ministère de la Culture a souligné que sa disparition «laisse un grand vide dans le monde de l’art algérien». «Le défunt a su faire connaître son nom et la culture algérienne authentique, à travers son art, des décennies durant, et diffuser son propre style artistique et culturel local à travers le monde», a indiqué le ministère dans un communiqué. «L’Algérie, avec la perte d’Idir, tourne une page prestigieuse de l’art engagé. Les Algériens, toutes générations confondues, continueront à écouter sa voix et à fredonner les chansons d’Idir qui restera dans les mémoires parmi les créateurs militants…», a ajouté le ministère.<