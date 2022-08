Huawei Algérie a honoré ce mercredi ses ambassadeurs des ICT académies installées à travers le territoire national. Il s’agit en effet de 7 ambassadeurs, venus des différents universités, écoles et instituts d’Algérie, qui ont travaillé tout au long de l’année en qualité d’ambassadeurs ou intermédiaires entre Huawei et les étudiants. Leur rôle est de sensibiliser et de partager les informations avec leurs collègues. Ainsi, Huawei, à travers ses ambassadeurs, vise à assister les étudiants et les jeunes algériens qui permettent de mettre un pont entre les études théoriques et la carrière professionnelle, tout en proposant des opportunités de formation et de partage des informations sur les talents avec des partenaires algériens pour les aider à améliorer leur employabilité. Aujourd’hui, Huawei a créé plus de 40 ICT académies en partenariat avec des universités, écoles et instituts algériens. En s’axant sur ce programme, Huawei met à la disposition des jeunes talents algériens la possibilité d’obtenir des certifications dans les différents domaines à l’image de AI, IOT, Data, Cloud, 5G et autres…. En chiffre, nous avons déjà certifié 90 étudiants en 2019 et nous prévoyons d’atteindre les 2000 certifiés en 2022 entre étudiants et enseignants. D’ailleurs, Huawei met à la disposition des étudiants tous ses cours en ligne. C’est une façon de toucher et d’expérimenter les dernières solutions et équipements ce qui leur permettra d’acquérir un savoir-faire et des expériences réelles sur les TIC.

