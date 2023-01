Le ministère de la Santé organisera du 19 janvier en cours jusqu’au 9 mars, des journées de formation sur «L’hygiène hospitalière et la gestion des soins aux urgences» dans les wilayas de Sétif, d’Oran, de Ouargla et d’Alger, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Santé.

Selon la même source, ces journées seront organisées respectivement dans les wilayas de Sétif (19 janvier), d’Oran (16 février), de Ouargla (23 février) et d’Alger (9 mars). Ces journées visent, selon le communiqué «le renforcement des compétences des infirmiers en matière de prévention et de contrôle de la contamination relative au traitement outre la gestion des services des urgences et la mise en évidence des règles et orientations nationales liées à l’hygiène environnementale dans les établissements de santé publics et privés».

La manifestation en question s’inscrit dans le cadre de la «mise en œuvre de la stratégie sectorielle relative à la formation continue et le perfectionnement des compétences du secteur de la santé», conclut la même source. (APS)

