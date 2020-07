La crise semble avoir durement affecté le groupe public des hydrocarbures, Sonatrach, contrait de réduire sa voilure, une première depuis des décennies. Le patron de la compagnie, Toufik Hakkar, a indiqué, hier, que Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d’investissement et de ses dépenses de 50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement.

En avril dernier, faut-il le rappeler, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le groupe Sonatrach de réduire de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement afin de préserver les réserves de change. Le patron de Sonatrach a expliqué que la coupe opérée par son groupe dans ses dépenses n’affecterait pas la production. Lors d’un point de presse en marge de la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopérations avec la compagnie énergétique italienne Eni, Toufik Hakkar a fait savoir la réduction de 50% des dépenses de la compagnie concernent les engagements en faveur des certains projets futurs, sans que cette coupe n’impacte l’activité de production. «Nous avons différé certains projets, nous avons réétudié leur réalisation durant cette période, mais nous avons maintenu les projets d’exploration et de production qui sont importants pour nous», a expliqué le PDG de Sonatrach, fraichement désigné à la tête de la compagnie après avoir fini de chapeauter et défendu la réécriture de la loi sur les hydrocarbures. Selon lui, les coupes qu’entend effectuer Sonatrach dans ses dépenses seront compensées à travers des partenariats afin de partager les coûts de certains projets. Le partage des coûts et des risques est une notion contenue dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures, faut-il le rappeler. Sonatrach mise désormais plus que jamais sur le développement de partenariats dans l’exploration et la production dans le cadre de la nouvelle Loi des hydrocarbures afin de compenser la baisse de ses investissements. «Cette loi nous donne l’occasion de discuter et de proposer certains projets à nos partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs accords de partenariat avec de grandes entreprises pour partager les risques liés à l’exploration et à la production», a rappelé le PDG de Sonatrach. La réaffectation des budgets qui épargne l’activité production n’affectera pas non plus le secteur de la pétrochimie, à en croire les explications de Toufik Hakkar. Il a ainsi assuré que la révision des différents projets n’a pas touché le secteur de la pétrochimie pour lequel l’investissement est maintenu, notamment à travers les partenariats.

Sonatrach entend également garder ses investissements dans les énergies renouvelables alimentant certains de ses sites, dont Bir Rebaa Nord (en partenariat avec Eni) et Menzel Ledjmet Nord (MLN) afin «d’économiser les quantités de gaz consommées au niveau de ces sites et de les commercialiser au niveau du marché local ou international». «Cela contribuera également de baisser les coûts de production», a-t-il souligné, indiquant que lors de l’amélioration des cours des hydrocarbures sur le marché international «nous reviendrons à notre plan initial de réalisation de l’ensemble des projets». Sonatrach n’est pas la seule compagnie pétrolière et gazière à subir la baisse des prix du brut sur le marché international, puisque nombreuses sont les majors ayant déjà réduit leurs investissements et taillé dans leurs effectifs. BP a cédé cette semaine certaines de ses activités, Royal Dutch Shell annonce qu’elle passerait de lourdes dépréciations d’actifs dans ses comptes trimestriels, le pionnier du schiste Chesapeake Energy dépose le bilan… nombreuses sont les compagnies pétrolières et gazières à faire les frais de la pandémie de coronavirus et de la chute à la fois de la demande et des prix du pétrole. L’Agence international de l’énergie (AIE) «la plus forte baisse historique des investissements mondiaux dans l’énergie» cette année, prévoyant une chute d’environ 20% par rapport à 2019 (contre une hausse de 2% prévue en début d’année), soit une baisse de 360 milliards de dollars en 2020. Sonatrach serait la dernière compagnie parmi ses semblables à réviser à la baisse ses dépenses et ses effectifs pour les besoins de s’adapter à la situation qui prévaut dans l’industrie pétrolière et gazière mondiale. <