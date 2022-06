En plus d’une conjoncture de marchés pétrolier et gazier à prix forts et à dividendes financiers considérables pour Sonatrach, dont les responsables s’attendent à des recettes de 50 milliards de dollars d’exportations pour l’année 2022, la compagnie nationale d’hydrocarbures est en train de multiplier les découvertes qui laissent espérer des lendemains meilleurs aussi bien en matière de ventes à l’étranger que de consommation nationale, pour peu que ces découvertes soient relayées par des opérations susceptibles de renouveler et de renforcer les réserves énergétiques du pays.

Rien que pour l’année en cours, Sonatrach a réalisé plusieurs découvertes, dont trois durant le premier trimestre qui ont hissé l’Algérie en tête des indices d’investissement en matière d’explorations pétrolière et gazière au niveau arabe pour cette même période, avait indiqué, l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), en avril dernier.

Depuis, le groupe énergétique national a poursuivi ses annonces de découvertes dont la toute dernière a eu lieu lundi, portant sur du gaz à condensat dans le généreux périmètre de Hassi R’Mel.

Une opération bien particulière par les gros volumes de gaz estimé par Sonatrach, lequel varie «entre 100 et 340 milliards de m3», représentant «l’une des plus grandes réévaluations des réserves des 20 dernières années», a expliqué la même source, avant d’ajouter qu’«un programme de travaux de développement est en cours d’exécution pour confirmer les volumes estimés et réaliser des productions en fasttrack de l’ordre de 10 millions de m3 par jour à partir du mois de novembre 2022».

Cette découverte arrive assurément au bon moment, en cette période où Sonatrach est sollicitée par de nombreux pays, notamment européens, pour des approvisionnements en cette énergie qui leur permettraient de s’affranchir, ne serait-ce que partiellement de la dépense du gaz russe.

L’Algérie, dont les réserves prouvées de gaz naturel s’élèvent à près de 2,4 mille milliards de m3, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie.

Sur le plan africain, notre pays est classé en tête des exportateurs de gaz naturel, alors qu’à l’échelle mondiale, il occupe le 7e rang.

L’Algérie a peut-être fait un pas vers un présence plus forte en volumes sur le marché européen, en s’engageant à fournir plus de gaz à l’Italie, à travers l’accord signé entre Sonatrach et son partenaire Eni, en avril dernier, projetant d’augmenter de 9 milliards de mètres cubes par an les livraisons en 2023-2024.

Le renforcement des approvisionnements en gaz algérien pour l’Italie repose, en bonne partie, sur les relations historiques que nouent les deux pays, et un partenariat stratégique dont le secteur énergétique est le pilier, à travers notamment le gazoduc Transmed reliant directement les deux pays, l’extension de ce type de démarche à d’autres pays européens en quête d’alternative au gaz russe paraît difficile à réaliser avec des capacités actuelles insuffisantes pour augmenter les volumes d’exportation tout en assumant une demande nationale qui ne cesse d’augmenter, et qui n’est pas prête de s’arrêter dans son chemins vers d’autres sommets.

Faut-il rappeler, à ce propos, qu’au début de la guerre en Ukraine et les perturbations engendrées au marché gazier, le Pdg de Sonatarch avait indiqué que l’Algérie était prête à satisfaire une partie de la demande européenne en se gardant, toutefois, de préciser, que les apports supplémentaires en gaz naturel ou en gaz naturel liquéfié (GNl) au profit des pays concernés restaient tributaires de la disponibilité de volumes excédentaires, après satisfaction de la demande du marché national et des «engagements contractuels de Sonatrach envers ses clients traditionnels.

Autrement dit, ces suppléments pourraient s’avérer impossible à assurer dans la configuration actuelle d’un marché de gaz algérien mis à rude épreuve par la demande nationale, alors qu’une grande partie des réserves dont ils disposent attendent des projets de production qui pourraient renforcer considérablement ses capacités de livraison.

Pour ce faire, la nouvelle loi sur les hydrocarbures est en train de devenir une référence, à travers les avantages qu’elle offre aux compagnies étrangères dans le cadre d’un partenariat avec la compagnie nationale. C’est d’ailleurs par un partenariat entre Sonatrach et Eni sur le développement de champs gaziers qu’est appelé à passer l’augmentation des livraisons de gaz algérien vers l’Italie.

L’exemple du groupe énergétique italien a été mis en avant, la semaine dernière, par le ministre de l’Energie et des Mines, dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel. A la question de savoir si l’Algérie était prête de livrer du gaz à l’Allemagne «dès demain», Mohamed Arkab, a répondu en invitant les entreprises à venir investir en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi régissant le secteur

Rappelant qu’en «en 2020, une nouvelle loi sur la production de pétrole et de gaz naturel est entrée en vigueur», en incluant des normes internationales pour les contrats, le partage de la production et les contrats à risque», M. Arkab a fait savoir qu’«avec notre partenaire italien ENI, nous avons signé les premiers contrats dans le cadre de cette nouvelle loi».

«Nous disons, si l’Allemagne veut nous acheter du gaz, alors ouvrez de nouveaux gisements avec nous. Comme les Italiens l’ont fait avec le groupe ENI. Nous avons un programme ambitieux de 39 milliards de dollars pour accroître la production dans le secteur pétrolier et gazier d’ici 2026. L’entreprise publique d’énergie Sonatrach lèvera la majorité et nous recherchons des partenaires pour le reste», a-t-il précisé.

