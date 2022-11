PAR NAZIM B.

Afin d’examiner les possibilités de coopération dans les domaines en amont et en aval des hydrocarbures, le groupe Sonatrach a signé, hier (mercredi) à Alger, un mémorandum d’entente avec deux sociétés pétrolières sénégalaises.

Le document a été paraphé par le Président- Directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le Directeur général de Petrosen Exploration & Production, Thiemo Seydou Ly, et le Directeur général de Petrosen Trading & Services, Manar Sall, en présence des cadres dirigeants du groupe algérien.

La signature de ce document, prélude à un partenariat algéro-sénégalais dans le domaine des hydrocarbures, intervient dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation de top managers des sociétés pétrolières sénégalaises en Algérie du 31 octobre au 2 novembre 2022, à l’occasion de la visite du président de la République du Sénégal, Macky Sall, invité d’honneur aux travaux du 31e Sommet arabe d’Alger, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine (UA).

En ce qui concerne les objectifs attendus à travers cette cérémonie, le mémorandum d’entente vise à examiner les moyens de développement de la coopération entre Sonatrach et Petrosen et l’échange d’expériences, en plus de la formation, a expliqué M. Hakkar lors de la cérémonie de signature du document en question.

M. Hakkar a relevé, dans ce sens, que des visites de délégations sénégalaises sont programmées «dans les semaines prochaines» aux installations et infrastructures pétrolières et gazières de Sonatrach, alors que des équipes de la compagnie nationale devront, à leur tour, se rendre au Sénégal pour explorer les opportunités de développement au niveau en amont et en aval pétrolier.

Il a mis en avant, à ce propos, l’intérêt de Sonatrach pour le domaine minier au Sénégal au vu de ses opportunités prometteuses, affirmant la volonté du groupe, qui active déjà au Niger, au Mali, en Tunisie et en Libye, à «renforcer davantage sa présence sur le continent africain».

M. Hakkar a rappelé, par la même occasion, «l’importance» de sa rencontre avec le président sénégalais Sall qui a émis «le souhait de développer la coopération avec l’Algérie dans le domaine des hydrocarbures notamment dans la formation et le partage de l’expérience». Pour sa part, le Directeur général de Petrosen Exploration & Production a mis en exergue l’importance de «l’expertise et du savoir-faire de Sonatrach», soulignant que la signature de ce document constituait «le début d’une grande aventure» qui permettra de développer les capacités de la société nationale sénégalaise créée en 1981.

«En perspective du développement de nos ressources pétrolières et gazières prévu à partir de l’année prochaine, nous pensons que Sonatrach est une excellente référence pour développer nos capacités et compétences afin de relever les défis immenses liés à l’exploitation future du pétrole et du gaz», a-t-il déclaré.

Il faut souligner que suite à la signature, le 27 juillet 2021, de la convention de coopération dans le domaine de la formation entre l’Institut algérien du pétrole (IAP) et l’Institut national du pétrole et du gaz du Sénégal (INPG), une première action de formation a été concrétisée en mode distanciel (e-Learning-en mode synchrone), une action qui sera suivie par d’autres notamment avec l’extinction des contraintes imposées par le contexte de la pandémie de la Covid-19. n

