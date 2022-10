L’Union européenne (UE) est prête «à consolider et à développer davantage un partenariat énergétique avec l’Algérie», a déclaré lundi 10 octobre la Commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson. L’Algérie reste «un fournisseur important et fiable», a-t-elle ajouté lors d’un point de presse conjoint avec le ministre algérien de l’énergie Mohamed Arkab.

Par Kahina Sidhoum

Sa présence dans notre pays à l’occasion de la 4e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l’Algérie et l’UE indique à elle seule combien la relation énergétique entre l’Algérie et l’Union européenne suscite un langage annonciateur d’une évolution importante.

Celle-ci n’est pas étrangère au conflit en Ukraine et à ses conséquences, dont l’affrontement géopolitique et la guerre des sanctions qu’elle a provoquées entre la Russie et les pays de l’UE. Elle confirme la place importante qu’occupe l’Algérie en tant que fournisseur d’hydrocarbures fiable des pays européens. Un statut constamment revendiqué par Alger auprès de ses partenaires, mais sur lequel Bruxelles n’a pas toujours semblé insister ; essentiellement pour des raisons d’intérêt et de réticence à accepter le principe de la révision des prix. Mais également, telle est la façon dont le monde fonctionne, pour des questions de rapports de force.

Avant la guerre en Ukraine et le bouleversement qu’elle a provoqué sur la scène énergétique mondiale, l’Algérie était un fournisseur parmi d’autres, davantage sollicité par les partenaires historiques tels l’Espagne et l’Italie. Auprès de certains pays clés de l’UE, elle ne faisait pas le poids face à la Russie proche et à son gaz abondant. Après la guerre, la place de notre pays a gagné en centralité, n’étant pas impliqué dans les hostilités actuelles entre Moscou et le camp européen.

«Les liens dans le secteur de l’énergie entre l’Algérie et l’UE et ses Etats membres sont historiques, forts et profonds. Nous voulons les consolider et développer davantage un partenariat énergétique qui soit mutuellement bénéfique aux peuples algérien et européens», déclaré à ce sujet la Commissaire européenne à l’énergie. Des propos qui devraient donner à la diplomatie énergétique algérienne un champ d’expression et d’action plus large. Alger peut même tirer bénéfice de cette nouvelle donne en incitant, pourquoi pas, à la négociation pour un nouveau compromis autour de l’accord d’association qu’on sait très déséquilibré et peu profitable à notre économie et à nos entreprises.

Il s’agit, cependant, d’aller vite dans son exploitation, la conjoncture étant très volatile.



Coopération pour plus de gaz

Selon Mme Kadri Simson, la proposition de Bruxelles est de travailler avec Alger dans trois domaines «très prometteurs» dans le secteur de l’énergie où l’Algérie et l’UE peuvent avoir une «coopération gagnant-gagnant». Il s’agit, bien entendu, du gaz à fournir en quantités supplémentaires à l’Europe. «L’UE et l’Algérie gagneront toutes les deux à augmenter les volumes de gaz algérien potentiellement disponibles à l’exportation vers l’Europe», a dit M. Simson. Une demande qui pourrait être réalisée «en coopération avec des entreprises européennes, en exploitant de nouveaux champs gaziers» en Algérie. Ce qui, théoriquement, donne davantage de visibilité et d’audience à la demande de Sonatrach de voir ces entreprises investir dans l’amont gazier où les besoins de financement se font sentir.

Il s’agit, également, du développement de la ressource renouvelable où la partie européenne peut être d’un apport important qu’il consiste à solliciter par une démarche ciblée sur ce que veut réellement notre pays à travers l’exploitation du grand potentiel solaire dont il dispose. Le flou qui entoure le projet de génération électrique, Solar 1000 MW, à partir du solaire photovoltaïque, ne devrait pas persister, comme on devrait savoir de quelle façon le département de M. Arkab compte-t-il assumer la mission de la Transition énergétique, celui de l’Environnement étant peu outillé à l’assumer après la disparition en septembre dernier du Ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables (MTEER). A ce propos, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a assuré, hier lors du second forum d’affaires Algérie-Union européenne, que le programme de production de 1000 MW à partir du solaire «sera lancé et réalisé prochainement».



Renouvelable : l’UE prête pour un financement important

A ce sujet, le dossier du renouvelable semble bien suivi. «L’Algérie dispose d’abondantes sources d’énergies renouvelables, solaires et éoliennes» qui lui permettent de «devenir un leader mondial dans la production de l’énergie propre, pour la consommation locale mais aussi pour l’exportation, y compris vers l’Europe», a déclaré la Commissaire européenne à l’énergie. Elle a indiqué que les deux parties travaillent déjà ensemble sur le développement des énergies renouvelables avec le projet commun «Taka Nadhifa» – un programme plutôt modeste. Mais «l’UE est prête à faire beaucoup plus dans ce domaine et à mobiliser un financement européen important du Fonds européen pour le développement durable en coopération avec nos banques de développement comme la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement», a tout de même fait savoir la commissaire européenne. Le 3e domaine de coopération cité par Mme Simson est celui de l’hydrogène vert, affirmant qu’«un éventuel partenariat UE-Algérie sur l’hydrogène pourrait permettre de développer la production, la consommation et le commerce d’hydrogène renouvelable et de dérivés». «Nous devons travailler ensemble pour créer les bonnes conditions pour attirer les investissements et promouvoir les partenariats des entreprises européennes et algériennes», a-t-elle plaidé.



Investir dans l’hydrogène vert

A propos de cette disponibilité affichée par l’UE de discuter des moyens d’élargir la coopération énergétique sur la base d’un approvisionnement conséquent en gaz, fait dire au ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, que «les deux parties ont renouvelé leur volonté commune de renforcer les relations dans le domaine de l’énergie, à travers la poursuite des échanges et des concertations dans le cadre des groupes de travail d’experts, au sujet du gaz naturel et les perspectives de développement des infrastructures et de l’électricité, notamment le raccordement électrique, les énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité énergétique».

Il a invité les entreprises des Etats de l’UE à «saisir toutes les opportunités» pour continuer à développer le partenariat avec l’Algérie, à travers des investissements basés sur le principe «gagnant-gagnant». A suivre.