Le groupe Sonatrach et son partenaire Eni, la firme la mieux implantée en Algérie, viennent de faire une découverte majeure sur le bassin de Berkine. Depuis plusieurs années, des découvertes d’une telle importance étaient plutôt rares. Eni est le premier partenaire de Sonatrach à avoir conclu en décembre dernier un contrat sous le régime de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Tout un symbole ! Cette nouvelle découverte vient renforcer davantage le partenariat auquel sont logés les deux groupes. Ce n’est pas rien puisqu’il s’agit d’importantes réserves en pétrole et en gaz. Vendredi dernier, le groupe italien a annoncé un important plan de développement de ses activités en Afrique, dont l’Algérie où le groupe italien est attributaire de plusieurs permis d’exploration et d’exploitation.

Par Kahina Sidhoum

La compagnie nationale des hydrocarbures et son partenaire italien ENI ont annoncé, hier dimanche 20 mars 2021, la découverte d’un important gisement de pétrole brut et de gaz associé dans le bassin de Berkine à quelque 300 km au sud-est de Hassi Messaoud.

Les réserves de ce nouveau champ de pétrole brut sont, en effet, estimées à environ 140 millions de barils. Elles ont été mises à jour après le forage du premier puits d’exploration effectué par les deux partenaires dans le périmètre de recherche dit de Zemlet El Arbi.

Dans le communiqué publié hier, les deux groupe énergéticiens indiquent avoir réalisé avec succès «le forage du premier puits d’exploration (wildcat) HDLE-1». Durant le test de production, ajoute le communiqué, «le puits a donné lieu à 46.4 m3/heure (7000 barils/jour) d’huile et 140 000 m3/jour de gaz associé». Les estimations préliminaires, poursuit la même source, montrent que «la structure HDLE renferme environ 140 millions de barils de pétrole brut en place».

Le puits d’exploration HDLE-1, situé à environ 15 km des installations de traitement existantes de BRN, a mis en évidence une importante découverte de pétrole brut dans les grès du réservoir Trias Argileux Gréseux Inférieur (TAGI) de la formation triasique, confirmant ainsi une hauteur utile de 26 m avec d’excellentes caractéristiques pétro-physiques, nous apprend Sonatrach.

HDLE-1 est le premier puits d’une campagne d’exploration qui prévoit le forage de cinq puits wildcat dans la région Nord du Bassin de Berkine. Les résultats de ce puits viennent confirmer le potentiel pétrolier du périmètre dit de Zemlet El Arbi et permettent à Sonatrach et Eni de poursuivre avec succès leur stratégie d’exploration «near field» assurant une valorisation rapide de ces nouvelles ressources, explique Sonatrach.

Le groupe algérien ajoute que lui et son partenaire italien ENI travaillent en étroite collaboration pour accélérer la phase de production de cette nouvelle découverte à travers un développement «fast-track» afin de réduire les délais nécessaires pour la production et la commercialisation. La mise en production est prévue au troisième trimestre 2022.

Les deux groupes associés (suivant la règle 51/49) envisagent d’entreprendre, «courant mois d’avril 2022, le forage d’un deuxième puits (HDLE-2) en vue d’apprécier l’étendue de la découverte qui s’étend sur le périmètre adjacent Sif Fatima II (opéré par la même association)».

Sonatrach et ENI ont renforcé leur partenariat déjà consolidé depuis 2013 par la signature en décembre 2021 de contrats stratégiques dans le domaine des hydrocarbures mais également dans celui de la transition énergétique. Le premier accord signé consiste en un nouveau contrat Exploration-Production dans la zone du Bassin de Berkine, le premier depuis la promulgation de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19/13. Le second vise à renforcer la coopération pour le développement des énergies renouvelables et nouvelles tels que le solaire, la production des bio-carburants et la production de l’Hydrogène. Dans le cadre de son plan d’investissement pour 2022, Sonatrach a annoncé la mobilisation d’un budget de 8 milliards de dollars pour la réalisation de plusieurs projets de développement de champs gaziers et pétroliers Touggourt, Hassi Bi Rekaiz et Berkine Sud pour le pétrole, et Isarene, TFT et les gisements du Sud-Ouest pour le gaz, ainsi que de développement des capacités de raffinage. <