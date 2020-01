Les récents propos du chef de l’Etat en faveur de l’exploitation du potentiel algérien en hydrocarbures de schiste ont remis au goût du jour les controverses suscitées, en 2015, lorsque des manifestations ont été organisées dans plusieurs wilayas du Sud au lendemain de l’inauguration du premier forage exploratoire à In Salah.

Ces actions de protestations qui avaient atteint plusieurs villes du sud, faut-il le rappeler, ont coûté sa place à l’ancien ministre de l’Énergie, Youcef Yousfi, actuellement en prison. Salah Khebri a succédé à Youcef Yousfi et les forages exploratoires ont été mis en veilleuse avant qu’Ahmed Ouyahia ne revienne aux affaires en 2017 pour resusciter l’intérêt pour le schiste, estimant que l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels était nécessaire pour compenser la baisse continue des revenus issus du pétrole, due à la chute des prix du pétrole entamée dès juin 2014. «Un projet de révision de la loi sur les hydrocarbures est en cours de préparation pour améliorer l’attractivité de notre pays en matière d’exploration et d’exploitation de cette richesse nationale, alors qu’une concurrence rude se déroule dans ce domaine sur la scène internationale», avait indiqué Ahmed Ouyahia, début 2018, alors Premier ministre, plaidant ouvertement en faveur de l’exploitation des ressources non conventionnelles, à travers une adaptation du cadrage juridique régissant les investissements dans les hydrocarbures. Et c’était au gouvernement des affaires courantes de M. Noureddine Bedoui de se «coller» cette mission complexe, faisant ainsi débattre et valider le projet de révision de la loi sur les hydrocarbures en un laps de temps de quelques jours seulement. La nouvelle loi sur les hydrocarbures ne fait désormais aucune différence entre les hydrocarbures conventionnels et les hydrocarbures de schiste et les avantages prévus par cette loi, notamment fiscaux, aux investisseurs et partenaires étrangers. En vérité, le chef de l’Etat se retrouve piégé par les décisions du précédent gouvernement auquel revenait la responsabilité de mettre en place le cadre juridique pour l’exploitation des hydrocarbures de schiste. Le président a ainsi repris à son compte les choix du gouvernement Bedoui ; les mêmes choix, faut-il le rappeler, avaient provoqué, en février 2015, des manifestations dans de nombreuses wilayas du sud du pays, en raison, essentiellement, de l’effet néfaste sur l’environnement ainsi que sur les ressources en eau. Peu après son adoption en Conseil des ministres, la nouvelle loi sur les hydrocarbures, héritage encombrant du précédent Exécutif, avait provoqué les foudres de la classe politique, dont les partis de la majorité, et de la rue ; et des manifestations spontanées ont eu lieu à travers plusieurs wilayas. Même si les réelles intentions de l’actuel gouvernement ne sont pas encore totalement dévoilées, dont certains ministres sont foncièrement opposés à l’option du schiste, force est de constater que cette carte en faveur des hydrocarbures non conventionnels pourrait faire revivre au pays les incidents de février 2015. C’est que la pilule passe difficilement chez les habitants du Sud, intraitables sur la question de l’environnement et des ressources en eau, alors que ces régions sont connues pour leur déficit hydrique important. Abdelmadjid Tebboune a indiqué que «le gaz de schiste est une nécessité», rassurant que l’exploitation du gaz de schiste a connu une importante évolution aux Etats-Unis. Tout en mettant en évidence l’évolution à vive allure de la consommation interne, le chef de l’Etat a dit ne pas comprendre l’opposition de certains à l’option du schiste. «Nous aborderons cette question lorsque nous aurons surmonté la situation actuelle et entrerons dans l’édification et le financement de l’économie. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi certains refusent l’exploitation du gaz de schiste et préfèrent recourir à l’endettement extérieur. Pourquoi ?», s’était-il interrogé, soulignant que «le débat est long et complexe, nous le laisserons d’abord aux spécialistes avant la décision politique, qui viendra au moment opportun».