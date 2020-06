C’est un tableau plutôt positif que dresse le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, des volumes de production actuels du groupe. Ceux-ci n’ont pas connu de baisse en dépit de la réduction des effectifs de l’entreprise dans le cadre des mesures sanitaires anti-coronavirus, a-t-il affirmé.

S’exprimant lors d’un point de presse organisé vendredi, à l’issue d’une visite d’inspection à plusieurs infrastructures pétrolières et gazière à In Amenas (Illizi), M. Hakkar s’est, en effet, montré rassurant sur la production pétrolière et gazière du pays, déclarant qu’«en dépit de la situation sanitaire difficile que traverse le monde et la réduction des effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie, les volumes de production pétrolière et gazière sont restés aux mêmes niveaux».

Pour étayer ses propos, le premier responsable de la compagnie nationale d’hydrocarbures citera le cas des plateformes pétrolières et gazières à In Amenas dont «les mêmes volumes de production sont enregistrés avec 35% seulement de leurs effectifs», a-t-il soutenu.

Il y a lieu de rappeler que la Banque d’Algérie avait indiqué récemment que les quantités d’hydrocarbures exportées avaient baissé durant les trois premiers mois de l’année, soit de 23,03%, comparativement à la même période de 2019. Les exportations totales des hydrocarbures ont baissé, en valeur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards de dollars au premier trimestre de 2019, à 6,277 milliards de dollars au premier trimestre 2020, avait noté la banque d’Algérie.

Pour ce qui est de la réduction des effectifs, elle ne s’est pas limitée aux seuls champs et plateformes situées dans le Grand-Sud, mais a été opérée également au niveau de la Direction générale, en comptant sur le recours à la technique de la visioconférence, a encore fait savoir M. Hakkar. Cette démarche a permis de tenir «quelque 3 000 réunions, internes et externes, par visioconférence et de la signature de

plusieurs accords avec des partenaires étrangers», a-t-il souligné. Toujours en matière de mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19, le même responsable rappellera que Sonatrach était la première entreprise en Algérie à avoir mis en place une cellule de crise et ce, suite à l’enregistrement du premier cas, un ressortissant étranger (italien) travaillant pour l’entreprise.

Ceci étant, entre 100 et 150 cas de contamination ont été enregistrés chez Sonatrach et toutes ses filiales, a-t-il indiqué. Mais la «la situation est sous contrôle», a-t-il précisé, soutenant que ce chiffre était «très faible» comparé au nombre global des effectifs du groupe, soit plus de 140 000 employés, a-t-il noté.



Cap sur l’étape «post-coronavirus»

Le P-DG du groupe énergétique national ne manquera pas de compléter son tableau positif sur les volumes de production en abordant l’étape «post-coronavirus», sur laquelle l’entreprise qu’il préside à déjà mis le cap, dira-t-il, non sans annoncer la signature prochaine de plusieurs contrats de production, de pétrochimie et de services.

Evoquant la stratégie du groupe, le PDG rappellera encore qu’«il s’est tourné vers l’international», à travers des sociétés de commercialisation des produits gaziers implantées en Tunisie, en Libye, au Mali et au Pérou ainsi qu’en Europe (Italie, Espagne et Royaume-Uni), mais aussi en Turquie dans le cadre d’un projet pétrochimique. Cette extension extra-muros est appelée à se poursuivre et, dans cette perspective, Sonatrach «continue à prospecter des opportunités d’investissement profitables au niveau international», a souligné M. Hakar.

Concernant les projets prioritaires en pétrochimie, le PDG a cité la raffinerie de Hassi Messaoud d’une capacité de 5 millions de tonnes/an, dont l’accord de réalisation a été signé

début 2020, ajoutant que les études techniques étaient en cours et que le lancement des travaux était prévu début 2021.

Outre ce projet visant à réaliser l’autosuffisance au Sud du pays en ces produits, M. Hakkar a fait état du lancement prochain d’autres projets similaires à Tiaret et Skikda. En outre, des projets pour la transformation des produits pétroliers en plastique sont inscrits dans le programme du groupe, a ajouté l’intervenant, citant des partenariats avec le groupe français Total à Arzew (Oran), et une entreprise turque pour un second projet.

Il est utile de souligner que Sonatrach est appelée à se projeter dans le cadre de priorités définies. Ceci d’autant que, dès la fin mars dernier, sous l’impact du coronavirus sur les prix de l’or noir, son patron avait annoncé une réduction de 50% du budget de l’entreprise pour 2020 et un report des projets qui ne revêtent pas de caractère urgent. «Concernant le niveau des dépenses d’investissement et de recrutement pour cette année, et face aux retombées de cette crise sur l’offre et la demande, nous sommes en passe de réduire toutes les dépenses qui n’impacteront pas le niveau futur de la production, l’objectif étant de reporter certains projets et de réduire les charges d’emploi de près de 30 %, à même d’atteindre l’objectif tracé, à savoir 7 milliards de dollars, soit l’équivalent de 50% du budget de Sonatrach», a déclaré M. Hakkar au quotidien El Khabar.

Intervenant lors de cette visite, le secrétaire général du Syndicat national du Groupe Sonatrach, Djerroud Khellaf, a souligné que «le groupe passe par des périodes difficiles impliquant une forte mobilisation et le dialogue demeure le meilleur moyen pour aplanir tous les obstacles». De même qu’il a rappelé que la direction du groupe «a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour dépasser la situation épidémiologique de la Covid-19».<