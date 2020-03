Un nouveau titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures a été attribué à l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), en vertu d’un décret présidentiel publié au Journal officiel N12. «Il est attribué à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), un (1) titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Mouydir», est-il indiqué. Le périmètre est situé dans les circonscriptions administratives des wilayas de Ghardaïa, d’IlIizi, de Tamenrasset, d’Adrar,d’El Bayadh et de Ouargla. Il comporte les blocs: 320, 323, 324, 326, 327, 359, 360,361, 224, 218, 318, 349 a, 347 a, 225 a, 344 a, 343 b, 425 a et une surface non indexée, d’une superficie totale de 160.400,96 km2 avec une superficie nette de 159.073,58 km2, précise-t-on. Signé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 24 février passé, le décret présidentiel souligne que ce titre minier est délivré à ALNAFT à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

