Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés PT Pertamina Algeria Explorasi Produksi et Repsol exploracion, a été approuvé en vertu d’un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 23. Il s’agit du décret n 22-142 signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le 31 mars 2022 portant approbation de l’avenant n 14 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés «Oulad -N’sir» et «Menzel -Lejmat» blocs (215 et 405). Cet avenant a été conclu à Alger le 7 février dernier entre la société nationale Sonatrach et les sociétés «PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi» et «Repsol exploracion 405 A S.A», selon le même décret. <

