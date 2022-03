Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés BHP Petroleum et ENI a été approuvé en vertu d’un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 20. Il s’agit du décret présidentiel n 22-114, signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 16 mars en cours, portant approbation de l’avenant n 14 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés «Rhourde El Louh» (Bloc : 401 a) et «Sif Fatima» (Bloc : 402 a). Cet avenant a été conclu à Alger, le 8 février dernier entre la société nationale Sonatrach SPA et les sociétés BHP Petroleum (International Exploration) PTY. LTD et ENI Algeria Exploration B.V, selon le même décret. <

