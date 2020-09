Thiago Silva a bien eu la possibilité de poursuivre son aventure avec le PSG pour une neuvième saison. Paulo Tonietto l’a affirmé dans les colonnes de L’Equipe. L’agent du défenseur brésilien explique que son client a reçu une proposition pour prolonger son contrat d’une saison avec le club de la capitale. Elle a été formulée la semaine dernière. Mais « O Monstro » l’a refusée et s’est engagé vendredi avec Chelsea.

Tonietto confirme que Thomas Tuchel et Leonardo n’étaient pas d’accord sur le cas Thiago Silva. Si l’entraîneur parisien souhaitait conserver son capitaine, ce n’était en revanche pas le cas pour le directeur sportif du club de la capitale. « Leonardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le prolonger, révèle l’agent du joueur de 35 ans. Mais mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu’il reste un an de plus. Thiago s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui dit à un joueur qu’il ne le veut plus et, deux mois plus tard, veut le prolonger, comment prendre ça ? ».

« Leonardo devait ça à Thiago »

Leonardo est pointé du doigt par Tonietto dans la décision de Thiago Silva, en fin de contrat au 30 juin et prolongé pour deux mois supplémentaires pour participer au Final 8 de la Ligue des champions, de quitter Paris malgré cette offre de dernière minute. « Même s’il n’avait pas signé avec Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Leonardo vu ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt, explique Tonietto. Cela aurait été humiliant.» L’ancien capitaine du PSG estimait notamment qu’il méritait un meilleur traitement après huit années de bons et loyaux services à Paris. « Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le PSG et par l’attitude de Leonardo, assure Tonietto. Très affecté. Dès le début, Leonardo aurait dû l’appeler et lui dire : ‘On te propose un an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu seras titulaire », et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu’il a fait pour le PSG. » La page est désormais tournée. Mais la fin de l’histoire laisse forcément un goût amer au défenseur brésilien.

Neymar annonce qu’il reste au PSG

Ce n’est pas un scoop, mais ça se souligne, évidemment. Alors qu’il souhaitait quitter le PSG les années précédentes, Neymar a confirmé, dans le PSG Mag, qu’il restait chez le champion de France la saison prochaine.

« Je reste et je veux retourner en finale (de la Ligue des champions) », a ainsi déclaré la star brésilienne du PSG, afin de mettre un holà rapide aux spéculations concernant son avenir. Cette saison, l’attaquant a pris son pied avec le club parisien, avec lequel il s’est hissé jusqu’en finale de la C1 (0-1 contre le Bayern Munich).

