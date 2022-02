Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Francesco Rocca, est attendu mardi à Alger dans le cadre d’une visite de travail de trois jours, a appris l’APS lundi auprès du Croissant rouge algérien (CRA).

Au menu de son déplacement en Algérie qui s’étalera jusqu’au 17 février, figure des entretiens avec les autorités algériennes, des visites sur le terrain et une rencontre mardi après midi à l’Hôtel El Aurassi avec les présidents du CRA dans les 58 wilayas du pays et les partenaires nationaux et internationaux du croissant rouge algérien.

Francesco Rocca est le président national de la croix rouge italienne, un rôle qu’il occupe à ce jour parallèlement à ses fonctions de président de l’IFRC. La Fédération est le plus grand réseau humanitaire au monde, soutenant l’action locale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge dans plus de 192 pays.

Basée à Genève, elle rassemble près de 14 millions de volontaires pour le bien de l’humanité.

En novembre dernier la Fédération avait lancé un appel d’urgence pour aider le Croissant rouge algérien à fournir une assistance à près de 42.000 personnes affectés par les incendies de forêts qui ont ravagé le nord-est du pays.