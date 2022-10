L’organisation non gouvernementale Human Right Watch (HRW) a appelé hier les gouvernements, les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires à «agir concrètement pour développer le soutien psychosocial aux personnes affectées par des conflits armés» et «investir dans de telles mesures». Conformément au thème de la Journée mondiale de la santé mentale 2022, «faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale», HRW insiste sur la nécessité de «mettre l’accent sur des services communautaires, respectueux des droits, que ce soit dans les pays en conflit ou ceux où des personnes cherchent refuge».

Les violences liées aux conflits peuvent entraîner une détresse psychologique, de la dépression, de l’anxiété, voire un stress post-traumatique. Les recherches de Human Rights Watch dans des pays comme l’Afghanistan, le Cameroun, l’Éthiopie, l’Irak, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et la Syrie, ainsi qu’à Gaza, montrent que les habitants – en particulier les femmes et les personnes handicapées – y sont souvent confrontés à de nombreux obstacles pour bénéficier de services de santé mentale, signale l’ONG.

«Alors que des millions de personnes du monde entier subissent les impacts dévastateurs de la guerre sur leur santé mentale, très peu d’entre elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin», a déclaré Shantha Rau Barriga, directrice de la division Droits des personnes handicapées à Human Rights Watch. «Comme nous le rappelle la guerre en Ukraine, les gouvernements et les organisations humanitaires devaient reconnaître que la santé mentale est une priorité et faire en sorte que des services de soutien psychosocial soient dispensés à toutes les personnes affectées par les conflits.» On estime qu’environ 22 % des personnes vivant dans les zones affectées par les conflits armés ont des problèmes de santé mentale, alors qu’elles sont 13 % dans la population générale. Pourtant les services disponibles sont souvent insuffisants.

«Le Sommet mondial sur la santé mentale, qui se tiendra les 13 et 14 octobre à Rome, sera l’occasion pour les dirigeants d’affirmer l’impact des conflits armés en matière de santé mentale et de s’engager à fournir un soutien psychosocial approprié à tous ceux et celles que cela concerne, y compris aux femmes et aux personnes handicapées», déclare HRW. «Les gouvernements, les donateurs et les organisations d’aide humanitaire devraient privilégier des services communautaires et respectueux des droits qui mettent en avant l’autonomie et la dignité des personnes», exhorte-t-elle.

Articles similaires