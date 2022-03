Six producteurs algériens ont obtenu une médaille d’or au concours international de l’huile d’olive de Dubaï (Dubai Olive Oil Competition, DOOC). Les lauréats nationaux ayant obtenu une médaille d’or aux concours, lors de cette édition consacrée à l’huile d’olive précoce, sont les producteurs de huiles: Baghlia, Dahbia, Echarifa, El Asslia, Essehbya et Larbaa olive. Au total, 142 participants ont obtenu la distinction en or représentant 15 pays. Un grand jury composé de spécialistes de plusieurs nationalités s’est réuni pour juger les huiles selon leur fruité, l’odeur, l’intensité et leur équilibre, soulignent les organisateurs du concours. Ainsi, les participants obtiennent des points pour déterminer leur distinction.

Les huiles d’olive obtenant entre 80 et 100 points sont récompensées par une médaille d’or tandis que celles obtenant entre 70 et 80 points auront une médaille d’argent. Les huiles obtenant moins de 70 points ne reçoivent aucune médaille. En outre, les lauréats se voient offrir la possibilité de commercialiser leurs produits sur les sites internet des organisateurs du concours mais aussi sur un réseau de boutiques de luxe à travers le monde. A noter que le DOOC organise annuellement deux concours, le premier en février pour les huiles d’olive de récole précoce et le second en juin pour les huiles d’olive extra vierges. Les organisateurs de cette manifestation revendiquent 1.400 producteurs participants en quatre éditions dont 450 gagnants. <

