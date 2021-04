Huawei a tenu, hier, lundi 12 avril, son 18e Sommet Mondial des Analystes (Huawei Global Analyst Summit) à Shenzhen, en Chine. Plus de 400 invités, parmi lesquels des analystes industriels et financiers, des leaders d’opinion et des représentants des médias, ont participé à l’événement sur place, tandis que des analystes et des représentants des médias du monde entier y ont assisté en ligne.



Eric Xu, Président tournant de Huawei, à l’ouverture du 18e Sommet Mondial des Analystes

Eric Xu, Président tournant de Huawei, a présenté les performances commerciales de l’entreprise en 2020 ainsi que cinq initiatives stratégiques pour l’avenir. Selon M. Xu, selon le communiqué de presse de l’entreprise chinoise, Huawei se fixe les objectifs ci-après.

Optimiser son portefeuille pour renforcer la résilience de l’entreprise. Dans le cadre de ces efforts, Huawei renforcera ses capacités logicielles et investira davantage dans des activités moins dépendantes des techniques de traitement avancées, ainsi que dans des composants pour véhicules intelligents.

Maximiser la valeur de la 5G et définir la 5.5G avec les autres acteurs du secteur pour faire évoluer les communications mobiles.

Fournir une expérience transparente, centrée sur l’utilisateur et intelligente dans tous les scénarios d’utilisation.

Innover pour réduire la consommation d’énergie dans un monde à faible émission de carbone.

Relever les défis liés à la continuité de l’approvisionnement.

« Il est essentiel de rétablir la confiance et de restaurer la collaboration au sein de la chaîned’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs pour remettre l’industrie sur les rails », a souligné, toujours selon la même source, Eric Xu.

Alors que la pandémie de Covid-19 et l’incertitude géopolitique s’ajoutent à la complexité du monde, Huawei choisit d’innover pour accompagner la transformation numérique et connecter intelligemment la société. William Xu, Directeur du conseil d’administration et Président de l’Institut de recherche stratégique de Huawei, a évoqué les défis du bien-être social pour la prochaine décennie, notamment le vieillissement des populations et l’augmentation de la consommation énergétique. Huawei oriente également ses recherches sur la 5.5G, la fibre optique nanométrique, l’optimisation des réseaux, la puissance de calcul, l’IA, le stockage de données, l’e-santé, et les économies d’énergie.

William Xu a également déclaré : « Au cours de la décennie à venir, nous pouvons nous attendre à voir de grandes améliorations dans la société. Pour promouvoir ces efforts, nous espérons unir nos forces avec différentes industries, universités, instituts de recherche et développeurs d’applications afin de relever les défis universels auxquels l’humanité est confrontée. Grâce à une vision commune, nous avons tous un rôle à jouer dans l’exploration des moyens de renforcer les connexions, d’accélérer le calcul et de rendre l’énergie plus verte. Ensemble, avançons vers un monde intelligent pour 2030. »

Le premier Huawei Global Analyst Summit a eu lieu en 2004 et depuis cette date, il se tient chaque année. Le sommet de cette année, intitulé « Building a Fully Connected, Intelligent World », se déroulera du 12 au 14 avril 2021. Il comprendra un certain nombre de séances en petits groupes au cours desquelles des experts du secteur du monde entier pourront partager leurs points de vue uniques et discuter des tendances futures.