Huawei Northern Africa vient de remporter la certification Top Employer, un programme permettant d’évoluer les entreprises en fonction de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Celle-ci couvre 6 aspects des ressources humaines des entreprises, répartis en 20 thématiques telles que l’environnement de travail, la formation et le développe ment des compétences ou encore la diversité et l’inclusion. Cette année, plus de 1 600 Top Employers ont été reconnus dans 120 pays et régions à travers le monde entier.

Articles similaires