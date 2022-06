Deux équipes algériennes composées de 6 étudiants ont remporté le championnat mondial de Huawei ICT Compétition, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), organisé le 18 juin dernier en Chine, a indiqué lundi Huawei Algérie.

Dans le concours “Cloud”, l’équipe algérienne a remporté le championnat, à savoir le “Grand Prix”, alors que dans celui du “Network”, l’autre équipe algérienne a obtenu le “Premier Prix”, précise la même source, ajoutant qu’une étudiante algérienne a remporté le prix “Women in tech” pour la première fois.

Les deux équipes algériennes ont été distinguées pour leurs “compétences dans l’innovation et les TIC (AI, Computing, Big Data et Cloud), a souligné Huawei Algérie. L’Algérie a participé, sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au concours mondial Huawei ICT Compétition pour la saison 2021-2022 avec plus de 1.200 étudiants issus de plus de 30 universités, Ecoles supérieures et Instituts. Huawei ICT Compétition a été organisé en trois étapes: une première étape nationale, une seconde étape régionale (Afrique du Nord) et une dernière étape qui s’est déroulée en Chine.

Ce concours international a rassemblé 120.000 étudiants de 85 pays de différents continents (Afrique, Europe, Asie Pacifique, Moyen-Orient, Amérique du Sud), a indiqué la même source. La participation des étudiants algériens “s’inscrit pleinement dans la perspective et la vision de Huawei, relative au transfert des connaissances et compétences dans le domaine des TIC en faveur des jeunes talents algériens”, a affirmé l’entreprise.

Les lauréats du championnat de “Cloud” sont Karabadji Lina de l’Ecole supérieure de l’informatique (ESI), qui a également remporté le prix “Women In Tech”, Kara Soufiane, de l’Université Batna 2 et Messaoudi Anis de l’Université de Bejaia. Pour le championnat de “Network”, les lauréats sont Messaoudi Mouslim et Bouslama Hichem de l’ESI, et Taibi Mohammed Ali de l’Université de Sidi Bel-Abbès.