Au cours de l’édition, NorthAfrica Com, (13 et 14 juillet) l’événement tech le plus influent en Afrique du Nord, organisé par Informa Tech et coparrainé par Huawei, le thème fut « Investir dans les infrastructures numériques pour stimuler une croissance inclusive et durable ». Une rencontre à laquelle ont participé les experts de la région et du monde entier pour partager leur expérience du domaine.

Ainsi, la question de l’accélération de l’innovation technologique pour aider l’Afrique à se doter d’infrastructures TIC de haute qualité, susceptibles de stimuler le développement de l’économie numérique.

L’économie numérique est perçue désormais comme un nouveau moteur de croissance pour l’économie mondiale, reposant essentiellement sur la base solide que représentent les TIC. Les statistiques montrent qu’un investissement de 1 dollar US dans les technologies numériques peut mener vers une croissance de 3 dollars US dans la digitalisation de l’industrie, et que les retombées numériques correspondantes peuvent contribuer à 20 dollars US de PIB. L’économie digitale représente 15,5 % de l’économie mondiale et ce chiffre atteindra 25 % en 2025. Cependant, la couverture numérique en Afrique est encore très faible par endroit : 60 % de la population n’a pas accès à l’internet, et le taux de pénétration du haut débit (MBB, FBB) est bien inférieur à la moyenne mondiale.

«Huawei travaille en étroite collaboration avec ses partenaires africains pour continuer d’innover et ainsi doter l’Afrique de réseaux TIC de haute qualité, capables de réduire la fracture numérique », a déclaré Benjamin HOU, président de HuaweiNorthernAfrica Carrier Business. « L’Afrique est encore au stade initial de l’économie numérique. Les opportunités et les défis coexistent, et les infrastructures TIC de haute qualité y constitueront une base solide pour le développement de l’économie digitale. En attendant, coopérons ensemble, accélérons le développement du digital, saisissons le plein potentiel de l’Afrique du Nord, afin de lui construire un avenir brillant. », a ajouté Benjamin HOU. Au cours du sommet, les délégués des gouvernements, régulateurs, opérateurs, représentants des entreprises et analystes de la région ont entretenu des échanges approfondis sur les problématiques liées au développement durable de l’économie numérique en Afrique. Tous se rejoignent sur un point : la révolution digitale est en marche sur le continent. La pandémie de la Covid-19 a profondément changé le mode de fonctionnement des organisations et des individus, tout en accélérant considérablement le processus de numérisation en Afrique. Toutes les industries doivent ainsi participer activement à cette mutation d’ampleur, en s’ouvrant au monde, et en coopérant les unes avec les autres pour promouvoir l’Afrique numérique de demain.