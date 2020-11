La filiale du géant chinois de la téléphonie et des TIC Huawei Télécommunications Algérie (HTA), en partenariat avec la start-up sociale de sorties pour les enfants, Kiddy Sorties, ont organisé, à l’occasion de la rentrée scolaire, un premier concours de dessin pour les enfants sur le thème des technologies de l’information et de la communication, a indiqué samedi un communiqué de HTA. Ce concours de dessin, intitulé «Kiddy Huawei dit Technologies», vise à développer la créativité des enfants et à contribuer, par là même, au développement de leurs capacités à imaginer et exprimer leur «merveilleux monde» des technologies de l’information et de la communication, a précisé la même source. Cette première édition a enregistré la participation de plus de 60 enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont exprimé leur imagination du «merveilleux» monde des technologies, à travers des dessins «très créatifs», a relevé la même source. Et, pour participer au concours «Kiddy Huawei dit technologies», les parents des participants à ce concours transmettent, à travers un formulaire en ligne, la photo du dessin de leur enfant. Ils pouvaient augmenter «leur chance de faire partie des 3 heureux gagnants» de la tablette Huawei 8 pouces, en partageant le dessin de leur enfant sur la page Facebook Kiddy Sorties, pour collecter le maximum de votes de la part de leurs réseaux. Huawei

Télécommunications Algérie, «dans sa

stratégie de renforcer l’écosystème innovant en Algérie, est partenaire de la start-up sociale Kiddy Sorties, spécialisée dans les loisirs pour les enfants», a souligné la même source. <

