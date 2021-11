Huawei Algérie a annoncé hier dimanche le lancement officiel de la troisième édition «Huawei ICT Compétition», 2021-2022, en faveur des étudiants algériens, issus de plus de 32 universités et instituts de l’Enseignement supérieur afin de «contribuer au développement de l’écosystème de talents en TIC et faire face aux impératifs de la transformation digitale». Huawei Algérie a invité, dans un communiqué, les étudiants intéressés à s’inscrire pour cette compétition mondiale organisée en trois étapes: «une première étape nationale, une seconde étape régionale (Afrique du Nord, avec 29 pays) et une dernière étape qui se déroule en Chine». L’entreprise, spécialisée en technologies de l’information et de la communication, précise que la grande finale nationale d’Algérie est prévue pour la fin du mois de novembre en cours, relevant que la compétition a déjà suscité un «fort engouement» de la part les étudiants souscripteurs à la compétition nationale. «Huawei ICT Competition s’inscrit pleinement dans la perspective de l’entreprise de promouvoir les compétences locale en matière de TIC, et ce, au service de développement des talents en Algérie», souligne Huawei Algérie qui affirme porter une «attention particulière au transfert des connaissances et compétences en TIC en faveur des étudiants et talents algériens». Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme «Huawei ICT Academy» avec «plus de 900 universités à travers le monde et en faveur de plus de 45.000 étudiants par an», ajoute le communiqué. L’entreprise rappelle que durant les éditions de 2019 et 2020 de «Huawei ICT Compétition», trois équipes algériennes composées de 3 étudiants ont eu la première place parmi les 61 équipes participantes venant de près de 100 pays.

