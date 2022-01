L’entreprise Huawei Télécommunications Algérie a été certifiée «Top Employer 2022» pour l’excellence des pratiques des ressources humaines (RH), notamment en matière d’environnement et de bien-être au travail, selon le site officiel de l’institut international «Top Employers». Cette certification s’inscrit dans le cadre du programme du Top Employers Institute, une autorité internationale qui certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l’enquête «HR Best Practices Survey». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le talent acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l’inclusion. Les organisations certifiées Top Employers s’engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques innovantes qui privilégient l’humain. Selon le P-dg de l’institut Top Employers, David Plink, cité par Huawei Algérie, «en faisant le bilan sur cette année si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur les organisations du monde entier, Huawei Algérie a continué à montrer qu’elle considérait le maintien d’excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une priorité». Créé il y a plus de 30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays. Il a contribué à accélérer l’impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail.

Articles similaires