Une plateforme de réservation d’hôtel en ligne en Algérie est née.

Namlatic est, en effet, une plateforme qui permet au client d’effectuer une réservation directement auprès de l’hôtel de son choix sans intermédiaire, d’une manière «automatisée et sécurisée» avec confirmation instantanée. La vente sous Namlatic se fait en passant par le paiement par carte bancaire ou par virement, indique la société dans un communiqué rendu public.

En Algérie, les réservations pour un hôtel demandent la présence du voyageur pour le remplissage du formulaire de réservation ainsi que le paiement au guichet en espèces bien avant la date du séjour. Le lancement de Namlatic a pu répondre à toutes ces problématiques du secteur hôtelier et venir ainsi promouvoir le tourisme en Algérie, en permettant à sa clientèle d’accéder à 130 hôtels et couvre plus de 33 villes algériennes.

Namlatic est une société technologique qui a créé et déployé une solution digitale dédiée exclusivement au tourisme en Algérie. Elle a pour ambition de contribuer au développement dans le secteur par la technologie et à améliorer le processus du voyage, avec son système de réservation en ligne, offrant différents modes de paiement et œuvrant à la promotion du tourisme à travers les médias numériques. Cette plateforme permet également au client d’annuler sa réservation à tout moment sans conséquences financières. «A l’heure où les habitudes de consommation et de réservation se digitalisent, nous avons construit une solution adaptée à un marché jusqu’alors sous-exploité chez nous», ajoute la même société.

