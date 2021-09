Le nouveau service des urgences médico-chirurgicales de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha-Pacha ouvrira dimanche prochain, a annoncé mardi le directeur des activités médicales et paramédicales de cet établissement, Pr. Rachid Belhadj. Dans une déclaration à l’APS, Pr. Belhadj a précisé que le nouveau service des urgences, dont une partie a été exploitée ces dernières semaines, «sera totalement opérationnel dimanche prochain», soulignant qu’il «donnera un nouveau souffle à l’EHU en termes d’organisation et de gestion et allègera la pression qui pèse sur l’hôpital». Le nouveau service des urgences qui compte plusieurs spécialités peut accueillir quotidiennement plus de 200 cas, a-t-il indiqué, précisant qu’il contribuera au renforcement des activités de formation et à l’organisation des journées scientifiques de l’EHU suspendues pour cause de Covid-19. Evoquant les problèmes qui entravent les activités de l’hôpital, notamment au niveau des urgences médico-chirurgicales, l’intervenant a fait savoir que «les personnels continuent à subir la violence des accompagnateurs des malades». Une coordination s’impose pour faire cesser ces agressions, a-t-il insisté. Situé au cœur de la capitale, l’EHU Mustapha-Pacha arrive en tête des établissements hospitaliers comptant le plus de spécialités (48). Il reçoit des patients de toutes les régions du pays. <

