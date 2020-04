A l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, et selon le personnel paramédical, la situation est plus au moins maîtrisée, en tout cas beaucoup mieux que les premières semaines de la propagation de la pandémie, vers la mi-mars, où il y avait une pénurie de masques, de désinfectants et autres outils médicaux nécessaires pour faire face à la propagation de la maladie. « Les autorités nous ont apporté tout ce qu’il faut pour travailler. Nous avons tout le matériel nécessaire », nous a déclaré Ahmed A., infirmier à l’hôpital Frantz-Fanon. Il affirme que tout se passe dans des conditions ordinaires dans cet établissement sanitaire : « L’atmosphère, la prise en charge des malades, tout se passe dans de bonnes conditions. Nous n’avons pas de problèmes techniques. Il y a moins de pression. »

En ce qui concerne le nombre de malades, notre interlocuteur nous a affirmé que le nombre des personnes infectées est en baisse, tandis que celui des guérisons augmente de jour en jour. « Nous pouvons dire qu’actuellement, la situation s’améliore par rapport aux premiers jours à Frantz-Fanon. Les malades sortent même de l’hôpital avec les youyou », a-t-il déclaré à Reporters. Dans le détail, il nous a appris que « la majorité des personnes infectées hospitalisées sont des personnes âgées ou ayant des maladies chroniques. Le Covid-19 est très rare chez les jeunes », a-t-il dit. Ajoutant que les personnes atteintes du Coronavirus dans cet hôpital « sont mises à l’écart dans un service spécial » afin d’éviter toute contamination.

Quant à la présence des médecins chinois, l’infirmier nous a indiqué qu’il y en a deux pour l’instant. « Les autorités nous ont envoyé deux médecins chinois pour accompagner les médecins algériens au vu de leur expérience », a-t-il fait savoir, témoignant, d’autre part, que la chloroquine testée sur plusieurs malades a eu des résultats positifs. « Nous avons testé ce protocole sur les malades atteints du Coronavirus et sur d’autres personnes ayant la grippe saisonnière avec de très bonnes réponses», a déclaré une autre infirmière au service de réanimation. Au sujet de la protection du personnel médical de Frantz-Fanon, elle a dit qu’au niveau de son unité, il n’y a aucun cas de contamination que ce soit médecins ou paramédicaux. « Pour le moment tout le monde est sain et sauf », a-t-elle dit, ajoutant dans le même sens que « le personnel médical et paramédical, qui est en contact direct avec les porteurs du Coronavirus, vont être mis à l’écart une fois leur permanence de 15 jours terminée».

Lundi, 4 décès ont été recensés à Blida, alors qu’on comptabilise 601 personnes guéries à l’échelle nationale, dont 59% à Blida et Alger.